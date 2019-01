Verfassungsschutz erklärt AfD zum "Prüffall"

Die Nachwuchsorganisation "Junge Alternative" und die rechtsnationale Vereinigung "Der Flügel" um den Thüringer AfD-Landeschef Björn Höcke dagegen gelten den Informationen zufolge nun als "Verdachtsfälle".

Bei einem "Prüffall" ist eine Beobachtung mit V-Leuten oder anderen nachrichtendienstlichen Mitteln grundsätzlich nicht erlaubt. Wird eine Organisation dagegen zum "Verdachtsfall" erklärt, so ist dies - wenn auch nur sehr eingeschränkt - möglich.

Beispielsweise ist dann eine Observation gestattet, ebenso das Einholen bestimmter Informationen von Behörden. Sogenannte V-Leute und die Überwachung von Telekommunikation kommen aber auch hier nicht zum Einsatz.

Reaktionen auf "Prüffall"-Entscheidung

Als eine der ersten reagierte in den sozialen Medien die frühere Präsidentin des Zentralrats der Juden in Deutschland, Charlotte Knobloch. Auf Twitter schrieb sie, sie freue sich, dass die AfD endlich ins Visier gerate. Dazu sieht Knobloch aufgrund vieler Äußerungen von AfD-Vertretern auch keine Alternative: "Bei Intoleranz, Hass und Relativierung der Verbrechen der NS-Zeit endet unsere Toleranz", so Knobloch.