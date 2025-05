Verfassungsrechtler: AfD-Gutachten stützt mögliches Parteiverbot

BR analysiert Verfassungsschutz-Gutachten

Ohnehin sieht der Verfassungsrechtler den Umgang der AfD mit Migranten als am problematischsten an. Damit werde der Schutz der Menschenwürde in Frage gestellt, so Schwarz. Die Differenzierung zwischen Biodeutschen und Passdeutschen sei nichts anderes als eine rassistisch grundierte Differenzierung.

Als scheidende Bundesinnenministerin verkündete Nancy Faeser (SPD) vor rund zwei Wochen die neue Einstufung der AfD durch den Verfassungsschutz als "gesichert rechtsextremistische Bestrebung". Die AfD reichte dagegen Klage ein. Daraufhin hat der Verfassungsschutz nachrichtendienstliche Maßnahmen und die Verwendung des Begriffs der "rechtsextremistischen Bestrebung" bis auf Weiteres ausgesetzt. Das Gutachten wurde von mehreren Medien an die Öffentlichkeit gebracht.

Eine Auswertung des BR zeigt: Fast jeder zweite bayerische AfD-Mandatsträger in Landtag, Bundestag und EU-Parlament wird darin mit radikalen Äußerungen zitiert.

Mit Informationen von dpa.