Vereitelter Mord: 20 Jahre Haft für iranischen Ex-Diplomaten

Ein aufsehenerregender Prozess in Belgien ist zu Ende. Das Gericht hat einen ehemaligen iranischen Diplomaten zu 20 Jahren Haft verurteilt. Zudem hat das Gericht keinen Zweifel daran, dass das iranische Regime hinter den Anschlagsplänen steckt. Der Anschlag, so das Gericht, sei in Teheran geplant worden. Diesen Verdacht hatten auch namhafte Sicherheitsxperten im Interview mit dem ARD-Politmagazin report München geäußert.

Bombe kam mit dem Flugzeug

Das Gericht sah es als erwiesen an, dass Assadollah A. einen Bombenangriff auf die iranische Opposition im Iran geplant hat, die sich am 30.06.2018 in Villepente bei Paris getroffen hatte. Am 22. Juni 2018 soll er eine Sprengvorrichtung mit einem Passagierflugzeug der Austrian Airlines aus Teheran kommend nach Wien eingeführt haben. In der österreichischen Hauptstadt war er zum damaligen Zeitpunkt als dritter Botschaftsrat der iranischen Botschaft beschäftigt.

Geheimdienstexperten betrachten Assadollah A. zudem als Kopf des iranischen Geheimdienstes in Wien. Er soll ein ganzes Agentennetz in Europa dirigiert haben.

Verurteilter auch durch Bayern gereist und festgenommen

Nachdem Assadollah A. Wien am 26.06.2018 verlassen hatte, war er nach Bayern gereist. Als Urlauber getarnt machte er sich dann über verschiedene Stationen auf den Weg nach Luxemburg. Dort soll er einem belgisch-iranischen Paar, die für den Anschlag auf die iranische Opposition vorgesehene Sprengvorrichtung übergeben haben.

Das ARD-Politmagazin report München hatte die Spuren von Assadollah A. vor dem geplanten Komplott quer durch Europa verfolgt.

Bayerische Polizei verhaftet Assadollah A.

Auf seiner Rückreise nach Wien war Assadollah A. am 1. Juli 2018 aufgrund eines europäischen Haftbefehls an der Raststätte Spessart Süd von der bayerischen Polizei verhaftet worden. Der Sprengstoff wurde von den belgischen Behörden beschlagnahmt, der Anschlag vereitelt. Das österreichische Ministerium für Europäische und Internationale Angelegenheiten hat Assadollah A. später wegen der Schwere der Vorwürfe den Diplomatenstatus aberkannt.

Nach intensiver gerichtlicher Prüfung des Falls lieferten die deutschen Behörden Assadollah A. an Belgien aus. Der weltweit beachtete Prozess begann am 27. November 2020 und endete jetzt mit dem Schuldspruch gegen Assadollah A.

Nach dem Urteilspruch sind Sicherheitsexperten nun alarmiert: Denn Assadollah A. soll laut einem Verhörprotokoll, das report München vorliegt, im Falle seiner Verurteilung gedroht haben, dass dann bewaffnete Gruppen terroristisch handeln würden.