Vereinte Nationen melden Fortschritte im Kampf gegen Aids

Die Vereinten Nationen melden Fortschritte im Kampf gegen Aids. Rund 24,5 Millionen HIV-Infizierte könnten sich inzwischen einer lebensverlängernden Therapie unterziehen, teilte der Direktor für strategische Information des Hilfsprogramms Unaids, Peter Ghys, am Dienstag in Genf mit.

Weniger Menschen stecken sich mit HIV an

Laut Schätzungen tragen weltweit 37,9 Millionen Menschen das Aids-Virus in sich, mehr als zwei Drittel davon in Afrika südlich der Sahara, heißt es zudem in dem Bericht, den die Organisation zum Welt-Aids-Tag am 1. Dezember vorlegte.

Während sich im Jahr 2010 noch 2,1 Millionen Menschen neu angesteckt hätten und 1,2 Infizierte der Krankheit erlegen seien, seien die Zahlen 2018 deutlich niedriger ausgefallen: Weltweit 1,7 Millionen Menschen hätten sich im vergangen Jahr neu infiziert und 770.000 HIV-Positive seien an den Folgen der Immunschwächekrankheit verstorben.

Millionen Menschen kommen nicht an Medikamente

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) erklärte, die neuen Zahlen machten Mut. Aids müsse vollständig besiegt werden. "Das schaffen wir durch gute Behandlungsangebote, zielgerichtete Prävention und leicht zugängliche HIV-Tests." Unaids-Direktor Ghys räumte ein, dass noch immer Millionen HIV-positive Menschen besonders in armen Ländern keinen Zugang zu den lebensverlängernden Medikamenten hätten. Darunter seien viele Kinder.

Leben mit Aids ohne große Einschränkungen in vielen Fällen möglich

Die Medikamente können die Krankheit nicht heilen, hemmen jedoch bei regelmäßiger Einnahme die Vermehrung der Viren, so dass die HIV-positiven Menschen unter guten Lebensbedingungen, in vielen Fällen jahrzehntelang, ein annähernd normales Leben führen können. Im Jahr 2000 erhielten laut Bericht nur 685.000 Menschen antiretrovirale Mittel - 2010 dagegen 7,7 Millionen Menschen.

Bundeszentrale kritisiert Diskriminierung von Menschen mit HIV

Anlässlich des Welt-Aids-Tages am 1. Dezember ruft die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung zu mehr Solidarität und einem offenen Umgang mit HIV-positiven Menschen im Arbeitsleben auf. Denn immer noch würden HIV-Infizierte am Arbeitsplatz benachteiligt. "Ein erfülltes Leben mit HIV ist möglich - aber nicht mit Diskriminierung", erklärte Leiterin Heidrun Thaiss am Dienstag in Köln. Rund zwei Drittel aller HIV-positiven Menschen in Deutschland gingen derzeit einer Tätigkeit nach, hieß es.

Bei richtiger Behandlung keine Ansteckungsgefahr

Es gebe aber immer noch viele Mythen, die zu Diskriminierungen führten. Bei entsprechender Behandlung seien Menschen mit einer HIV-Infektion nicht mehr infektiös. Gemeinsam mit dem Bundesgesundheitsministerium, der Deutschen Aids-Hilfe und der Deutschen Aids-Stiftung startet die Bundeszentrale zum Welt-Aids-Tag eine Aktion unter dem Motto "Vorurteile streichen". Die Kampagne soll Unsicherheiten und Vorurteile gegenüber Menschen mit HIV weiter abbauen, wie es hieß.