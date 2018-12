Vereinte Nationen beschließen Flüchtlingspakt

Flüchtlingsschutz als weltweite Gemeinschaftsaufgabe - das ist die Idee des jetzt von der UN-Generalversammlung in New York mit großer Mehrheit verabschiedeten UN-Flüchtlingspaktes. Vier Ziele wollen die 181 Staaten, die jetzt für das Abkommen stimmten, erreichen: Reiche Länder sollen finanzielle und andere Hilfen für arme Länder bereitstellen, die viele Flüchtlinge aufgenommen haben. Flüchtlinge sollen besser auf eigenen Beinen stehen, sie sollen etwa Zugang zu Bildungs- und Gesundheitssystemen in den Aufnahmeländern erhalten. Besonders Hilfsbedürftige unter den Flüchtlingen, etwa alleinstehende Mütter mit Kindern, sollen vermehrt durch Härtefallaufnahme in sichere Länder gebracht werden. Zudem sollen Flüchtlinge freiwillig in ihre Heimatländer zurückkehren können, sofern sie dort sicher sind.

USA und Ungarn stimmen dagegen

Der 24-seitige Flüchtlingspakt ist das Schwesterabkommen zum gerade erst in Marokko beschlossenen UN-Migrationspakt. Lediglich die USA und Ungarn stimmten dagegen, drei weitere Staaten enthielten sich, sieben Staaten blieben der Abstimmung fern. Der rechtlich nicht bindende Pakt stützt sich auf bereits vorhandene Rechtsvorschriften wie die Genfer Flüchtlingskonvention, bestehendes EU-Recht und nationale Asylgesetze.

Ziel ist eine bessere Verteilung der Lasten

Die meisten Flüchtlinge leben nach UN-Angaben in der Türkei, in Pakistan, Uganda und im Libanon. Auch Deutschland zählt zu den zehn Ländern, die weltweit am meisten Flüchtlinge aufnehmen. Der UN-Hochkommissar für Flüchtlinge, Filippo Grandi, sagte, alle Staaten müssten sich zusammen um die Lösung der Flüchtlingskrisen bemühen. Das "Ja" zu dem Abkommen stärke die Kooperation in einer zersplitterten Welt. Die UN wollen mit dem Pakt die Lasten der vielen Flüchtlingskrisen "besser, fairer und gerechter" verteilen.