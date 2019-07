24.07.2019, 13:59 Uhr

Vereidigung von AKK: Viel Kritik aus den anderen Parteien

In ihrer Vereidigungsrede in Berlin hat Annegret Kramp-Karrenbauer die Finanzierung der Bundeswehr in den Mittelpunkt gestellt und klar gemacht, dass sie das Zwei-Prozent-Ziel der NATO einhalten möchte. Von den anderen Parteien kam Gegenwind.