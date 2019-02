Verdi-Warnstreiks am Hamburger Flughafen

Erneut bringt ein Streik den Luftverkehr in Deutschland aus dem Takt. In Hamburg legte das Bodenpersonal die Arbeit nieder. "Wir sind zur Stunde noch in der Sammelphase und können noch nicht genau sagen, wie viele Kollegen die Arbeit niederlegen", sagte eine Sprecherin der Gewerkschaft Verdi am frühen Morgen.

Grund für den Warnstreik ist nach Verdi-Angaben das unzureichende Arbeitgeberangebot in der laufenden Tarifrunde mit dem Arbeitgeberverband Arbeitsrechtliche Vereinigung Hamburg (AVH).

Empfehlung: Nur Handgepäck mitnehmen

Die Sprecherin des Flughafens empfahl Reisenden, am Montag "ausreichend Zeit" einzuplanen und ihr Gepäck auf ein Minimum zu reduzieren. Wenn möglich sollten sie nur mit Handgepäck fliegen. Denn zum Warnstreik sei unter anderem die Flugzeug- und Gepäckabfertigung aufgerufen.

194 Abflüge und 194 Ankünfte geplant

"Ein unangekündigter 24-Stunden-Warnstreik ist völlig überzogen und unverhältnismäßig", kritisierte Flughafensprecherin Katja Bromm. An dem Airport sind für Montag 388 Flüge geplant, darunter 194 Abflüge und 194 Ankünfte. Ob und welche Flüge gestrichen werden, wurde zunächst noch nicht bekannt.

Verdi fordert monatliche Tariferhöhung von 275 Euro

Verdi fordert für die fast 1.000 Beschäftigten der Bodenverkehrsdienste eine monatliche Tariferhöhung von 275 Euro für alle. Die Bodenverkehrsdienste sind unter anderem für die Flugzeug- und Gepäckabfertigung sowie den Busverkehr zuständig.

Vor rund zwei Wochen hatte ein Streik des Sicherheitspersonals am Hamburger Flughafen bereits zu erheblichen Beeinträchtigungen geführt.