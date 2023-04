Verdi ruft für Mittwoch zu Warnstreiks im ÖPNV auf

Verdi teilte mit, man habe die Beschäftigten einiger Verkehrsunternehmen, die mehrheitlich Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) auf Straße und Schiene sowie Schienengüterverkehr betreiben, für Mittwoch zu Warnstreiks aufgerufen. Dies gelte vor allem für Betriebe der öffentlichen Hand, die unter den Eisenbahn-Tarifvertrag (ETV) fallen.

In Bayern KVG in Aschaffenburg betroffen

"Wir rechnen mit regionalen Einschränkungen im Öffentlichen Nahverkehr", sagte Verdi-Verhandlungsführer Volker Nüsse. Geplant seien Aktionen in Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Bayern und Baden-Württemberg. In Bayern wird von dem Ausstand nach Angaben von Verdi die Kahlgrund-Verkehrs-Gesellschaft (KVG) in Aschaffenburg betroffen sein.

5.000 Beschäftigte von Tarifstreit betroffen

Der Eisenbahn-Tarifvertrag (ETV) gilt deutschlandweit für etwa 5.000 Beschäftigte in rund 40 nicht bundeseigenen Betrieben. Sozialpartner sind hier Verdi und der Arbeitgeberverband Deutsche Eisenbahnen (AGVDE). Verdi hat nur in einigen dieser 40 Firmen zum Streik aufgerufen.

Die Beeinträchtigungen dürften also bei weitem nicht so groß sein wie am vergangenen Freitag der Arbeitskampf der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG). Diese hatte am Vormittag für acht Stunden bundesweit den Nah-, Regional- und Fernverkehr weitgehend lahmgelegt.

Gewerkschaft fordert monatlich 550 Euro mehr

Verdi fordert für die Beschäftigten, die unter den ETV fallen, eine Erhöhung der Löhne und Gehälter um 550 Euro monatlich bei einer Laufzeit von 12 Monaten. Das Angebot der Arbeitgeberseite sieht eine Laufzeit von 28 Monaten und eine Tabellenerhöhung erst ab Mitte 2024 um 150 Euro und 4,8 Prozent vor. Für 2023 bieten die Arbeitgeber laut Verdi die Zahlung einer steuerfreien Sonderzahlung von 1.080 Euro und zwölf monatliche Einmalzahlungen von 160 Euro an.

"Die Beschäftigten und ihre Familien sind von den Preiserhöhungen der letzten Zeit hart getroffen", erklärte Nüsse. "Es braucht eine deutliche Erhöhung, um die steigenden Kosten aufzufangen." Die nächste Verhandlungsrunde finde am 28. April in Fulda statt.

Mit Informationen von Reuters