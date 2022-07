Verdi ruft für Mittwoch zu Warnstreiks bei der Lufthansa auf

Für Mittwoch ruft die Gewerkschaft Verdi bundesweit zu Warnstreiks bei der Lufthansa auf. Nach BR-Informationen beginnt die Aktion um 3 Uhr 35 und endet am Donnerstag um 6 Uhr in der Früh.

Beeinträchtigungen im Flugverkehr

Betroffen sind die Bodendienste der Airline auch am Standort in München, die Lufthansa Technik, Lufthansa Cargo und einige Servicedienste. Zum Bodenpersonal gehören unter anderem Techniker und Logistiker sowie Kräfte beim Check- In, ohne deren Dienstleistungen die Flugzeuge nicht abheben können. Laut Verdi Bayern kann es durch den Warnstreik zu Beeinträchtigungen im Flugverkehr kommen.

Ein erstes Tarifangebot der Lufthansa hatte Verdi abgelehnt, aber für den 3. und 4. August eine Fortsetzung der Verhandlungen vereinbart. Nach Gewerkschaftsangaben hatte das Unternehmen bei den Verhandlungen Festbeträge und eine ergebnisabhängige Komponente bei einer Laufzeit von 18 Monaten angeboten.

Die Gewerkschaft fordert hingegen bei zwölf Monaten Laufzeit 9,5 Prozent mehr Geld in den Lohntabellen. Bei einer Laufzeit von zwölf Monaten sollen die unteren Lohngruppen besonders profitieren. Die Gehaltssteigerung müsse mindestens 350 Euro betragen und zusätzlich sollten sich alle Stundenlöhne deutlich vom gesetzlichen Mindestlohn absetzen, der im Oktober auf zwölf Euro die Stunde steigt.

Verdi: Beschäftigte sind überlastet

Angesichts der Überlastung, der hohen Inflation und eines Lohnverzichts über drei Jahre seien deutliche Lohnsteigerungen gerechtfertigt, hatte die Verhandlungsführerin Christine Behle erklärt. Sie ist Verdi-Vizevorsitzende und zudem stellvertretende Vorsitzende des Lufthansa-Aufsichtsrats. Die Situation auf den Flughäfen eskaliere, sagte Behle.

Die Überlastung der Beschäftigten aufgrund erheblichen Personalmangels, die hohe Inflation und ein dreijähriger Lohnverzicht würden die Beschäftigten immer mehr unter Druck setzen. Viele hätten den Job deshalb inzwischen aufgegeben. Die Lufthansa selber könnte durch die Aktionen gezwungen sein, weitere Flüge zu streichen – so Verdi.