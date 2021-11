Verdi fordert bessere Bezahlung für Klinikpersonal

Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi erhofft sich von den laufenden Tarifverhandlungen bessere Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten im Gesundheitswesen. "Wir brauchen mehr Personal in den Kliniken und das Personal muss besser bezahlt werden", sagte Verdi-Vorstandsmitglied Sylvia Bühler. "Wir müssen den Teufelskreis durchbrechen aus zu wenig Personal und zu schlechten Arbeitsbedingungen." Die Arbeitsbedingungen seien so schlecht, dass die Beschäftigten nicht mehr können und sich andere Berufe suchen, so Bühler im radioWelt-Interview auf Bayern 2.

Pandemie hat "dramatisch" gezeigt, dass Personal fehlt

Bühler beklagte eine falsche finanzielle Steuerung im Gesundheitswesen und verwies in diesem Zusammenhang auf die Fallpauschale. Das Thema von fehlendem Klinikpersonal sei nicht neu, habe sich aber "langsam hochgeschaukelt und ist uns in der Pandemie dramatisch vor Augen geführt worden".

"Wertschätzung sieht anders aus"

Bundesweit brauche es alleine in der Pflege rund 100.000 neue Stellen, betonte Bühler. Für die laufenden Tarifverhandlungen für die Beschäftigten im Gesundheitswesen der Länder fordert Verdi einen Zuschlag von 300 Euro monatlich. Dem Verhandlungsführer der Länder warf Bühler eine zu harte Haltung vor. Bühler: "Wertschätzung sieht anders aus und wir bereiten uns an den Unikliniken auf eine Auseinandersetzung vor."

