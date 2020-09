Verdi-Chef Werneke: Notfalls Arbeitskampf mit 1,5-Meter-Abstand

Im Interview mit der Bayern 2-radioWelt sagte Frank Werneke, der Verdi-Vorsitzende zu den aktuellen Tarifverhandlungen im Öffentlichen Dienst:

"Das Klagelied der leeren Haushalte gehört zu jeder Tarifrunde. Und egal, was wir gefordert hätten, die Arbeitgeber, insbesondere die kommunalen Arbeitgeber, hätten gesagt, es sei zu hoch. Das ist ein Stück weit ein etwas Lästiges, aber es ist trotzdem ein Ritual." Frank Werneke, Verdi-Vorsitzender

Werneke hält an der Tarifforderung von 4,8 Prozent für fest

Kurz vor dem Auftakt der Verhandlungen am Mittag machte der Verdi-Chef seine Haltung deutlich:

"Ich finde, wir sind mit unserer Forderung - da ist ja auch wichtig, dass wir 150 Euro für alle fordern - gut aufgestellt. Natürlich nehmen wir dabei auch Rücksicht auf die veränderten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Ohne Corona hätten wir eine höhere Forderung gestellt. Gleichzeitig gibt es eine Erwartungshaltung bei den Beschäftigten, dass das, was an Anerkennung und Wertschätzung ausgesprochen wurde in diesem Frühjahr, jetzt von ihren Dienstgebern nicht vergessen wird." Frank Werneke, Verdi-Vorsitzender

Werneke setzt zunächst auf Verhandlungen: "In diesen Zeiten ist nicht unser erstes Ziel, einen Arbeitskampf zu organisieren. Ich erwarte auch von den Arbeitgebern, dass sie nicht in Rituale verfallen und erst nach Wochen ein erstes Angebot machen, sondern zügig in konkrete Verhandlungen einsteigen, die dann auch ein Ergebnis ermöglichen."

Verhandlungen ab heute in Potsdam

Der Verdi-Vorsitzende fügte aber an: "Wenn das alles nicht der Fall sein sollte, dann sind wir natürlich auch in der Lage, Aktionen zu organisieren - immer unter den Bedingungen der Pandemie. Wenn es notwendig ist, können wir auch mit 1,5-Meter Abstand einen Arbeitskampf organisieren."

Gewerkschaften und Arbeitgeber verhandeln ab heute in Potsdam über das Einkommen der rund 2,5 Millionen Beschäftigten des öffentlichen Dienstes von Bund und Kommunen. Dort sind unter anderem Kita-Erzieherinnen, Müllwerker, Busfahrer und Flughafen-Mitarbeiter beschäftigt.