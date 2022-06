Verdi-Chef Werneke: "Einmalzahlungen bringen uns nicht weiter"

Verdi-Chef Frank Werneke lehnt die von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) anvisierten steuerfreien Einmalzahlungen wegen der steigenden Preise in Deutschland ab. "Einmalzahlungen bringen uns da nicht weiter", sagte Werneke am Montag in der Sendung "Radiowelt" auf Bayern 2. Vielmehr sei es ureigenste Aufgabe der Tarifparteien, dass dauerhaft steigende Preise auch in dauerhaft wirksame Tariflohnsteigerungen mündeten. "Und ich sehe auch nicht, dass die Politik uns das abnehmen kann."

"Konzertierte Aktion" im Kanzleramt

Offiziell ist die Idee noch nicht, aber es deutet sich an, dass Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) als Ausgleich für die steigenden Preise steuerliche Vergünstigungen im Fall von Einmalzahlungen der Arbeitgeber anstrebt. Vergleichbar wäre das mit dem Corona-Bonus: Auch da wurden einmalige Extra-Zahlungen bis zu einer bestimmen Höhe steuerfrei gestellt. Im Gegenzug sollen die Gewerkschaften bei Tarifrunden auf einen Teil der Lohnsteigerungen verzichten, um so die Inflation nicht weiter anzuheizen. Ein solcher Steuerbonus könnte ein Beitrag der Politik sein, wenn sich am kommenden Montag auf Einladung von Scholz Vertreter von Wirtschaft und Gewerkschaften im Kanzleramt treffen – unter dem Stichwort "Konzertierte Aktion".

Werneke kündigt Forderung nach drittem Entlastungspaket an

Trotz seiner ablehnenden Haltung zu Einmalzahlungen gebe es bei der geplanten Konzertierten Aktion im Kanzleramt etwas zu besprechen, kündigte Werneke an. "Wir brauchen ein drittes Entlastungspaket, was im Herbst wirkt", forderte Werneke. Auch Empfängerinnen und Empfänger staatlicher Leistungen sowie Menschen in Rente sollten hierbei unterstützt werden. Am kommenden Montag (4. Juli) beginnt ein von Scholz initiierter Dialog mit den Sozialpartnern und der Bundesbank im Kampf gegen die Inflation.

Sorge vor "Lohn-Preis-Spirale" wie in den 1970er Jahren

Der Hintergrund von Scholz' Vorschlag der Einmalzahlungen: Die Tarifparteien haben mit ihren Lohnabschlüssen maßgeblichen Einfluss auf die weitere Inflationsentwicklung. Das zeigte sich besonders deutlich in den 1970er Jahren: Nach dem Ölpreisschock konnten die Gewerkschaften hohe Lohnforderungen durchsetzen, was – neben anderen Faktoren – zu weiter steigenden Preisen führte. Die so genannte "Lohn-Preis-Spirale" begann sich immer schneller zu drehen; gebremst werden konnte sie am Ende nur durch drastische Zinserhöhungen der Bundesbank.

Vorbild Chemische Industrie

Diesmal soll es gar nicht so weit kommen. So haben Ökonomen wie die Münchner Wirtschaftsweise Monika Schnitzer schon vor Wochen die Tarifparteien aufgefordert, mehr auf Einmalzahlungen als auf dauerhafte Tarifsteigerungen zu setzen. Damit könnten zwar die aktuellen Kaufkraftverluste ausgeglichen werden, doch die Kosten der Unternehmen würden nicht dauerhaft erhöht. Ein Vorbild dafür ist die Chemische Industrie, in der vor wenigen Wochen zunächst eine Einmalzahlung von 1.400 Euro für die Beschäftigten der Branche vereinbart wurde. Erst im Herbst sollen in einem zweiten Schritt allgemeine Tarifanpassungen geprüft werden.

Ein Anreiz für die Tarifpartner, aber keine Vorgabe

Bundeskanzler Scholz hatte bei der Vorstellung seiner Idee einer "Konzertierten Aktion" die Chemiebranche als Vorbild genannt. Würden Einmalzahlungen steuer- und vielleicht sogar beitragsfrei gestellt, würde dies zwar die Tarifparteien nicht binden; die Tarifautonomie bliebe unangetastet. Allerdings hätte das Argument, zusätzliche Zahlungen "brutto für netto" zu bekommen, eine Anreizwirkung für die Tarifpartner: Einmalzahlungen wären zumindest kurzfristig attraktiv, zumal sie besonders den unteren Einkommensgruppen helfen.

Gemischte Reaktionen

Die Reaktionen auf den Vorschlag fallen durchwachsen aus. Der Direktor des arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft, Michael Hüther, begrüßt die Idee. Gegenüber dem Handelsblatt sagte Hüther, dies sei in der gegenwärtigen Lage ein geeignetes Instrument in Tarifverhandlungen und bei Gehaltserhöhungen.

Marcel Fratzscher, der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), hält Sonderzahlungen der Arbeitgeber dagegen für wenig zielführend: Gerade für Haushalte mit geringen Einkommen müssten die Kaufkraftverluste durch höhere Löhne und Sozialleistungen ausgeglichen werden.

DGB: "Tarifverhandlungen werden nicht im Kanzleramt geführt"

Ifo-Präsident Clemens Fuest warnt die Politik davor, den Tarifpartnern das Gefühl zu geben, dass man ihnen Vorschriften machen wolle. Er bezweifle, so Fuest ebenfalls gegenüber dem Handelsblatt, "dass es klug ist, wenn die Regierung Einmalzahlungen fordert". Zurückhaltend äußerten sich in diesem Sinn auch Arbeitgeber- und Wirtschaftsvertreter.

Yasmin Fahimi, die Chefin des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB), in dem auch ver.di Mitglied ist, sagte, Tarifverhandlungen würden nicht im Kanzleramt geführt.

Ein anderes Argument führt Finanzminister Christian Lindner (FDP) an. Eine "unkonditionierte Ausdehnung" des steuerfreien Corona-Bonus auf die gesamte Wirtschaft wäre für den Bund und die Länder kaum finanzierbar. Unions-Fraktions-Vize Hermann Gröhe wiederum erklärte, einzelne Maßnahmen reichten nicht aus, um die Inflation zu bekämpfen. Es fehle ein umfassendes Konzept der Regierung. Damit der Staat an den Preissteigerungen nicht mitverdiene, müssten die Steuern gerade auf kleine und mittlere Einkommen gesenkt werden.