"Verdeckte Tyrannei": Auswärtiges Amt kontert US-Vorwürfe

Techmilliardär Elon Musk legt nach

Vizepräsident JD Vance und der US-Milliardär Elon Musk hatten sich bereits im Bundestagswahlkampf für die AfD-Chefin Alice Weidel ausgesprochen. So gab Musk Weidel ein Interview auf seiner Plattform X. Musk, der auch für die Regierung des US-Präsidenten Donald Trump als Berater arbeitet, schrieb auf X, ein "Verbot der AfD, Deutschlands beliebtester Partei, wäre ein extremer Angriff auf die Demokratie".

Auswärtiges Amt verteidigt Verfassungsschutz

Das Auswärtige Amt hat auf die massive Kritik an der AfD-Einstufung reagiert. Dabei mischt sich die Behörde nur selten in innenpolitische Vorgänge ein und ist auch ansonsten mit seiner Kritik an der US-Regierung eher diplomatisch zurückhaltend. Doch nun stieg das Amt auf das Wortgefecht auf X mit ein und antwortete auf die Äußerungen von Rubio.

"Das ist Demokratie", kommentierte das Auswärtige Amt Rubios Äußerung auf X. Das Amt wies den US-Außenminister darauf hin, dass dieser Einstufung ein mehrjähriges Verfahren zugrunde lag. Die Entscheidung sei das Ergebnis einer gründlichen und unabhängigen Untersuchung zum Schutz ihrer Verfassung und der Rechtsstaatlichkeit. Das letzte Wort haben unabhängige Gerichte. "Wir haben aus unserer Geschichte gelernt, dass Rechtsextremismus gestoppt werden muss."