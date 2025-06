Verdächtiger nach Attentaten auf US-Politiker festgenommen

Nach den tödlichen Schüssen auf eine Politikerin und ihren Ehemann im US-Bundesstaat Minnesota hat die Polizei den mutmaßlichen Täter gefasst. Das bestätigte Gouverneur Tim Walz bei einer Pressekonferenz.

Der Verdächtige sei am Sonntagabend (Ortszeit) in Sibley County im Süden von Minnesota in Gewahrsam genommen worden, berichteten mehrere US-Medien unter Berufung auf Polizeibeamte.

Bei dem mutmaßlichen Täter handelt es sich um einen 57 Jahre alten Mann, der Recherchen von US-Medien zufolge in der Sicherheitsbranche tätig ist. Vor der Festnahme des Verdächtigen war in der Nähe ein Auto gefunden worden, das ihm gehören soll.

Bewaffneter Täter hatte demokratische Abgeordnete getötet

Am frühen Samstagmorgen (Ortszeit) hatte der bewaffnete Täter die demokratische Abgeordnete Melissa Hortman, die dem Parlament von Minnesota angehörte, und ihren Ehemann Mark im Wohnhaus des Paares in der Stadt Brooklyn Park getötet.

Bei einem weiteren Angriff im nahegelegenen Champlin wurden ein demokratischer Senator aus dem Parlament des Bundesstaats, John Hoffman, und dessen Ehefrau Yvette niedergeschossen und schwer verletzt. Nachdem Polizeibeamte versuchten, den Tatverdächtigen zu stellen, flüchtete er zu Fuß. Daraufhin wurde eine Großfahndung nach ihm eingeleitet.

Behörden gehen von Attentat aus

Die Behörden gehen von einem "politisch motivierten Attentat" aus. ABC News berichtete unter Berufung auf Strafverfolgungsbehörden, dass auf einer in dem Wagen des Schützen gefundenen Liste Dutzende Demokraten aus Minnesota als Anschlagsziele standen. Nach Angaben von Senatorin Amy Klobuchar hatte der Mann Kontakte zu radikalen Abtreibungsgegnern.

Mit Informationen von dpa, Reuters und afp

