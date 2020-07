Verdächtiger gesteht Brandstiftung in Kathedrale von Nantes

Ein 39-Jähriger Mann ist wegen mutmaßlicher Brandstiftung der Kathedrale in Nantes von der Justiz in Untersuchungshaft genommen worden. Wie die Regionalzeitung "Presse Océan" auf Berufung auf den zuständigen Staatsanwalt mitteilte, soll der Tatverdächtige vor einem Ermittlungsrichter gestanden haben, die drei Feuer in der Kathedrale in Nantes gelegt zu haben. Gegen ihn wurde nun ein Ermittlungsverfahren eröffnet.

Mutmaßlicher Täter war freiwilliger Mitarbeiter der Diözese

Bei dem Verdächtigen handelt es sich um die Person, die bereits kurz nach dem Brand in Gewahrsam genommen, einen Tag später aber wieder freigelassen wurde. Der mutmaßliche Täter war als freiwilliger Mitarbeiter der Diözese tätig und am Vorabend für das Schließen der Kathedrale verantwortlich. Er rückte ins Blickfeld der Ermittler, da an der Kathedrale keine Spuren von gewaltsamen Eindringen in das Gebäude nachgewiesen werden konnten.

Der Anwalt des Verdächtigen bestätigte gegenüber der "Presse Océan", dass sein Mandant sich der Justiz gegenüber kooperativ gezeigt habe und die Tat bedauere. Das Geständnis sei für ihn eine Befreiung gewesen, so Chabert weiter. Das Motiv des Mannes ist jedoch weiterhin unbekannt.

Feuer zerstörte Orgel und Gemälde in Kathedrale

Vergangenen Samstag war die Kathedrale in Nantes in Brand geraten. Etwa hundert Einsatzkräfte brachten das Feuer nach einem gut zweistündigen Einsatz unter Kontrolle. Die Schäden am Gebäude sind immens: Neben Buntglasfenstern und Gemälden wurde die Hauptorgel der Kirche komplett zerstört. Nach labortechnischen Untersuchungen ging die Staatsanwaltschaft schnell von einem kriminellen Hintergrund der Brandkatastrophe aus.