"Ein Versehen": Fehlalarm am Amsterdamer Flughafen

Nach einem Bericht des niederländischen Fernsehsenders NOS wurde ein Teilbereich des Flughafens geräumt. Autos mit abgedunkelten Scheiben seien zum Gate D5 gefahren.

Nach Informationen des "Algemeen Dagblad" war auch ein schwer bewaffnetes Spezialkommando der Polizei vor Ort und zwei Rettungshubschrauber unterwegs. Laut der Zeitung sollte die betroffene Maschine gegen 19 Uhr nach Madrid fliegen. Es ging um ein Flugzeug der spanischen Gesellschaft Air Europa.

Doch schon bald gab es Entwarnung: Es handelte sich um einen Fehlalarm. Das für einen Teil des Flughafens erlassene Startverbot wurde aufgehoben. Air Europa ließ inzwischen mitteilen: Nichts sei passiert, man bitte um Entschuldigung.

Pilot drückte wohl auf "Entführungs-Knopf"

Der Pilot habe während des Boarding-Prozesses auf den Knopf für "Entführung" gedrückt, meldete der Fernsehsender NOS unter Berufung auf Polizeiquellen. 27 Passagiere sollen an Bord gewesen sein. Sie und die Besatzung sind laut Polizei und Flughafen-Behörde aus der Maschine ausgestiegen.

Der Amsterdamer Schiphol-Flughafen ist der drittgrößte in Europa nach Heathrow in London und Charles de Gaulle in Paris.