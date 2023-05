Verdacht des Meineids: Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Woelki

Nach einer Anzeige ermittelt nun die Staatsanwaltschaft Köln wegen des Verdachts des Meineids gegen den Kölner Kardinal Rainer Maria Woelki. Wegen des sachlichen Zusammenhangs werde der Vorwurf mit einem anderen bereits anhängigen Verfahren verbunden, teilte Oberstaatsanwalt Ulf Willuhn der Katholischen Nachrichten-Agentur mit. 2022 hatte die Strafverfolgungsbehörde Ermittlungen wegen des Vorwurfs falscher Eidesstattlicher Versicherungen aufgenommen. Laut einem WDR-Bericht zufolge, soll nun außerdem ein Sitzungsprotokoll vom September aufgetaucht sein, dass Woelki zusätzlich belastet.

Verfahren gegen "Bild": Woelki sagte vor Gericht aus

In der Anzeige wird Kardinal Woelki laut dem Oberstaatsanwalt vorgeworfen, Ende März vor dem Landgericht Köln unter Eid die Unwahrheit gesagt zu haben. Der Erzbischof hatte damals gegen die Darstellungen der "Bild"-Zeitung geklagt und wurde im Rahmen des presserechtlichen Verfahrens persönlich vor Gericht vernommen.

Laut Paragraf 154 Strafgesetzbuch wird Meineid vor Gericht mit Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr bestraft, in minder schweren Fällen mit einer Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren. Bei einer falschen Aussage unter Eid droht laut Paragraf 156 Strafgesetzbuch eine Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder eine Geldstrafe.

Hat Kardinal Woelki Polizeiwarnung gekannt?

Dabei geht es um die Frage, ab wann Kardinal Woelki Kenntnisse von zwei Dokumenten hatte, die einen Priester belasten, den er später noch befördert hat. Woelki wehrte sich gegen die Vorwürfe - auch in Form einer Eidesstattlichen Versicherung - gegen die Darstellung der "Bild", er habe bei der Beförderung im Jahr 2017 eine Polizeiwarnung vor einem Einsatz des Priesters in der Jugendarbeit sowie ein Gesprächsprotokoll mit Vorwürfen gegen den Priester gekannt.

Laut Gesprächsprotokoll erklärte der Kardinal vor Gericht unter Eid, dass ihm davon sogar "bis heute" niemand etwas berichtet habe. Demgegenüber verweist der Anzeigen-Erstatter auf einen Brief Woelkis vom November 2018 an die Glaubenskongregation in Rom. Darin wird über sämtliche Vorwürfe gegen den beförderten Priester berichtet, auch über das besagte Schriftstück.

Woelkis Schreiben nach Rom nahm Bezug auf Protokoll

Dazu bekräftigte das Erzbistum Köln seine Erklärung vom April, dass das Schreiben Woelkis nach Rom zwar auf das Gesprächsprotokoll Bezug nehme, allerdings ohne Details zu übernehmen. Von daher gebe es keinen Widerspruch zu seinen Aussagen vor Gericht. Das von der zuständigen Fachstelle inhaltlich in eigener Verantwortung erstellte Schreiben habe der Kardinal zwar unterzeichnet, doch "an Einzelheiten eines Briefs an den Vatikan, der auf die betreffenden Dokumente Bezug nimmt, kann er sich nicht erinnern". Weiter erklärte das Erzbistum, Woelki unterstütze ausdrücklich die Aufklärung und Aufarbeitung des Sachverhalts durch die Staatsanwaltschaft.

In einem Ende April verkündeten Urteil hatte das Landgericht Köln dem Kardinal Recht gegeben. Dabei war es um die Frage gegangen, was er 2017 zum Zeitpunkt der Beförderung des Priesters gewusst hatte. Der Axel-Springer-Verlag kündigte an, dagegen in Berufung gehen zu wollen.

Woelki soll Vatikanbrief auf die Tagesordnung gesetzt haben

Am Dienstag berichtete der WDR außerdem, über ein neu aufgetauchtes Protokoll aus einer zweitägigen Sitzung der Stadt- und Kreisdechanten im September. In dem Gremium der führenden regionalen Kirchenvertreter mit Woelki soll eingehend über den Fall des Priesters gesprochen worden sein.

Laut dem Protokoll, das auch der Katholischen Nachrichten-Agentur (KNA) vorliegt, wurde in der Sitzung ausführlich über den Brief Woelkis aus dem Jahr 2018 gesprochen , in dem er die Glaubenskongregation im Vatikan über zahlreiche Vorwürfe gegen den Priester informiert hatte. Auch habe der Erzbischof in einem eigenen zusätzlich eingeschobenen Tagesordnungspunkt über eine Antwort aus Rom berichtet. Das Erzbistum Köln hat sich dazu bisher nicht geäußert. Im April hieß es, Woelki habe das Schreiben an den Vatikan zwar abgezeichnet, aber könne sich nicht erinnern, das Schreiben gelesen zu haben.

Meisners Sekretärin soll Woelki über Priester informiert haben

Die Staatsanwaltschaft geht also weiter der Frage nach, wann Woelki genau was wusste. Die frühere Sekretärin von Woelkis Vorgänger, Kardinal Joachim Meisner, sagte vor der Pressekammer aus, sie habe Woelki schon um das Jahr 2010 in seiner Zeit als Kölner Weihbischof über das aus ihrer Sicht grenzüberschreitende Verhalten des Priesters berichtet. Die Behörde nahm dann wegen einer möglichen Falschaussage Ermittlungen auf.

Zudem ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen des Vorwurfs einer weiteren Falschaussage. Anlass ist ein "Bild"-Bericht über die Missbrauchsvorwürfe gegen den Ex-Präsidenten des Kindermissionswerks "Die Sternsinger", Winfried Pilz (1940-2019). Der Geistliche verbrachte seinen Ruhestand im Bistum Dresden-Meißen, das schon von Meisner nicht über die Vorwürfe informiert worden war. Woelki weist die "Bild"-Aussage zurück, sich gegen ein Nachholen der Meldung entschieden zu haben. Hier ist das zivilrechtliche Verfahren abgeschlossen - das Landgericht gab Kardinal Woelki Recht.