Verband: Höhere Spritpreise nach Zwischenfällen im Golf möglich

Zwar hängt der Benzinpreis an der Tankstelle nach Angaben der Mineralölwirtschaft nicht direkt am Ölpreis. Wenn der Ölpreis aber zulegt, steige "über kurz oder lang meistens" auch der Produktpreis für Benzin und Diesel. "Und das kommt dann auch an der Tankstelle an", sagte Alexander von Gersdorff, Sprecher des Mineralölwirtschaftsverbandes.

Zwingend ist der Zusammenhang nicht

"Entscheidend für den Benzinpreis an der Tankstelle ist allein der Einkaufspreis für Benzin im Großhandel - also ab Raffinerie", betonte Gersdorff, "und der kann mit den Bewegungen des Öls übereinstimmen, muss es aber nicht." Der Ölpreis bilde die Basis für den späteren Produktpreis. Der Verbandssprecher verwies darauf, dass zurzeit die Ölpreise noch deutlich niedrigerer seien als vor einem Monat.

Attacken in einer sensiblen Region

Die norwegische Seefahrtsbehörde hat einen Angriff auf den Öltanker "Front Altair" im Golf von Oman bestätigt. Wer und womit das Schiff unweit der Küste Irans angegriffen wurde, ist völlig offen. Das norwegische Unternehmen Frontline meldete eine Explosion und einen Brand an Bord.

Die betroffene Meerenge ist eine der wichtigsten Seestraßen der Welt. Über die Straße von Hormus läuft ein großer Teil des weltweiten Öltransports per Schiff. "Die ganze Region ist von herausgehobener Bedeutung", sagte von Gersdorff. Wenn dort etwas vorfalle, habe das Einfluss auf den weltweiten Ölpreis.