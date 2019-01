Venezuela: Trump erkennt Guaidó als Übergangspräsidenten an

US-Präsident Donald Trump hat den Präsidenten des entmachteten Parlaments in Venezuela, Juan Guaidó, als rechtmäßigen Übergangspräsidenten des südamerikanischen Landes anerkannt. Das teilte das Weiße Haus am Mittwoch Abend in Washington mit.

Trump verschärft Kurs gegen Maduro-Regierung

Trump verschärft damit den Kurs der USA gegen die sozialistische Regierung von Präsident Nicolás Maduro. "Ich werde weiterhin das volle Gewicht der wirtschaftlichen und diplomatischen Macht der Vereinigten Staaten nutzen, um auf die Wiederherstellung der Demokratie in Venezuela zu drängen", teilte der amerikanische Präsident mit.

Er rufe andere Regierungen im Westen dazu auf, Guaidó ebenfalls als Übergangspräsidenten anzuerkennen. Das Volk in Venezuela hatte sich mutig gegen Maduro ausgesprochen und Freiheit und Rechtsstaatlichkeit verlangt.

Inflation und schwache Wirtschaft: Zehntausende fordern Maduros Rücktritt

Bei der Demonstration in der Hauptstadt Caracas hatten auch heute wieder Zehntausende gegen den amtierenden Präsidenten Maduro protestiert und dessen Rücktritt gefordert. Gründe sind vor allem die explodierende Inflation und die Mangelwirtschaft. Bei der Kundgebung hat sich Oppositionsführer Guaidó selbst zum Übergangspräsidenten erklärt.

Präsident Maduro hingegen sprach von einer "Show von Oppositionellen, die auf eine Destabilisierung Venezuelas hinarbeiteten". Maduro hat nach der Wahl im Mai vor knapp zwei Wochen seine zweite Amtszeit angetreten. Der größte Teil der Opposition hatte die Wahl boykottiert und erkennt das Ergebnis ebensowenig an wie die EU, die USA und zahlreiche lateinamerikanische Länder.