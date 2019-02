Venezuela: Hunderttausend demonstrieren für Guaidó

Mehr als hunderttausend Venezolaner haben Schätzungen zufolge in Caracas für den selbsternannten Interimspräsidenten Juan Guaidó demonstriert. Der Machtwechsel stehe unmittelbar bevor, sagte der 35-jährige Anführer der Opposition bei einer Rede vor seinen Anhängern. "Wir schwören: Wir bleiben auf den Straßen, bis es Freiheit, eine Übergangsregierung und Neuwahlen gibt", sagte Guaidó.

Zeitgleich fanden in mehreren Städten des Landes Kundgebungen für Guaidó und gegen den umstrittenen Staatschef Nicolás Maduro statt. In Caracas versammelten sich auch Zehntausende Anhänger der sozialistischen Regierung.

Luftwaffengeneral sagt sich von Maduro los

Guaidó begrüßte die Unterstützung eines Luftwaffengenerals, der sich wenige Stunden zuvor von Maduro losgesagt und dem Kommando von Guaidó unterstellt hatte. "Alle Funktionäre (der Regierung Maduros), die die Verfassung anerkennen, sind willkommen", sagte Guaidó. Den Militärs sei eine wichtige Rolle beim Wiederaufbau Venezuelas sicher.

Erstmals hatte sich mit dem Luftwaffengeneral Francisco Esteban Yánez Rodríguez ein ranghoher Militär von Maduro losgesagt. In einem auf Twitter verbreiteten Video rief er das Militär dazu auf, Maduro die Gefolgschaft zu versagen und sich hinter Guaidó zu stellen.

"Übergang steht unmittelbar bevor"

Yánez sagte, Maduro sei ein Diktator und Guaidó sei sein rechtmäßiger Präsident. "Der Übergang zur Demokratie steht unmittelbar bevor." 90 Prozent der Streitkräfte seien gegen Maduro.

Überwiegend hält das Militär aber noch zu Maduro. Der venezolanische Luftwaffenchef, General Pedro Alberto Juliac Lartiguez, bezeichnete den Zwei-Sterne-General Yánez als "Verräter", der auch in Verbindung mit Korruptionsfällen stehe.

Guaidó kündigt Hilfslieferungen an

Guaidó kündigte die Bildung einer internationalen Koalition an, um den humanitären Notstand in Venezuela mit Lebensmitteln und Medikamenten zu lindern. Hilfslieferungen würden schon bald eintreffen.

"Wir befinden uns auf dem richtigen Weg, brauchen aber noch einen kleinen Anschub", sagte Vize-Parlamentschef Stalin González bei der Demonstration in Caracas. Der Parlamentarier rief zu Einheit und Versöhnung auf. Freie Wahlen könnten aber nicht unter der Regie der gegenwärtigen Behörden stattfinden und müssten die Teilnahme aller Exil-Venezolaner erlauben.

Maduro will Parlamentswahlen 2019 abhalten

Parallel zur Oppositionskundgebung veranstaltete die Regierung eine Gegendemonstration im Zentrum von Caracas. Anlass war nach offiziellen Angaben der 20. Jahrestag der Machtübernahme von Maduros Mentor und Vorgänger Hugo Chávez. Zehntausende Anhänger der sozialistischen Regierung kamen rund fünf Kilometer von der Oppositionsdemo entfernt zusammen. Dort kündigte Maduro vorgezogene Parlamentswahl an. Sie sollen noch 2019 stattfinden.

Guaidó dagegen fordert vielmehr eine Neuwahl des Präsidenten. Er erkennt die Wiederwahl Maduros zum Staatschef im vergangenen Jahr nicht an und hat sich deswegen am 23. Januar bis zu einer demokratischen Neuwahl zum Interimspräsidenten erklärt. Die USA und einige andere Staaten haben ihn anerkannt. Die EU hat Maduro eine Frist bis zu diesem Sonntag gesetzt, eine Präsidenten-Neuwahl anzusetzen. Sollte er sie verstreichen lassen, will auch sie Guaidó als Interimspräsidenten anerkennen.

Derweil erhöhten die USA den Druck auf Maduro. "Die Tyrannei von Maduro muss zu Ende gehen und zwar jetzt", sagte US-Vizepräsident Mike Pence in einer Rede vor Exil-Venezolanern in Florida, wie US-Medien berichteten. Die Zeit für Dialog sei vorbei, jetzt müsse gehandelt werden, erklärte er. Pence schloss auch eine US-Militärintervention nicht definitiv aus. "Alle Optionen liegen auf dem Tisch", sagte er.