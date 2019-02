Venezuela-Experte Maihold: Lagerdenken macht es schwierig

radioWelt: Warum sollte die Bundesregierung nicht allein auf Juan Guaidó setzen? Auf wen denn sonst?

Günther Maihold: Auf den Dialog, auf die Vermittlung, auf das Verständnis, auf die Ermöglichung von Austausch – um eben deutlich zu machen, dass die Zeit der Provokationen und Abkapselungen der verschiedenen Akteure gegeneinander nichts bringt. Und dass man deswegen einen Neuansatz finden muss, der vielleicht nicht so sehr im Licht der Öffentlichkeit steht, aber dafür effektiver sein kann.

radioWelt: Wie kann man die Akteure zum Dialog bringen?

Günther Maihold: Das bedeutet, dass man sich jetzt ganz konkret vor Ort in Venezuela mit Militär, mit Guaidó, mit Maduro und seinen verschiedenen Gruppierungen ins Benehmen setzt und austestet: Inwieweit gibt es Bereiche der Übereinkommens-Möglichkeit? Kann man erste Schritte einschlagen mit der Freilassung politischer Gefangener, mit humanitärer Hilfe, die nicht politisiert ist? All solche erste Schritte zu definieren, wäre schon eine wichtige Voraussetzung, um ins Gespräch zu kommen.

radioWelt: Sie sagen, dass "man" sich mit Guaidó und Maduro ins Benehmen setzt. Wer ist dieses "man"?

Günther Maihold: Wir haben gesehen in den vergangenen Versuchen der Vermittlung und der Dialogsuche, dass es unheimlich schwierig wurde, weil Maduro oftmals nicht sauber gespielt hat. Auf der anderen Seite hatten die Vermittler keine hinreichende Robustheit ihres Mandates, um auch mit Druck zu agieren. Aus meiner Sicht ist es daher notwendig, dass wir den Kreis derjenigen, die Vermittlung leisten können, relativ klein haben, aber mit einem entsprechend robusten Mandat ausstatten, damit sie wirklich Erfolg haben können. Und das bedeutet natürlich vor allem, dass jetzt nicht verschiedene Versuche, wie gegenwärtig zu sehen, unterwegs sind, sondern dass man sich auf einen und zwar relativ kleinen Kreis von Akteuren reduziert und mit denen jetzt ohne große Öffentlichkeit sich in den Dialog begibt.

radioWelt: Wer sollte das sein? Die Amerikaner selber können es doch wahrscheinlich nicht sein, weil die so sehr polarisieren.

Günther Maihold: Das ist genau das Problem, das wir jetzt haben: dass eine Fülle von Akteuren sich jetzt schon auf eine Seite gestellt haben. Und dass es dieses Lagerdenken extrem schwierig macht, sozusagen Zwischenpositionen zu finden. Aus meiner Sicht wäre es notwendig, dass beispielsweise die Hohe Kommissarin der EU, Frau Mogherini, einen Vertreter benennt, dass man einen Vertreter benennt aus dem Bereich der Unterstützer von Guaidó im lateinamerikanischen Bereich. Aber dass man eben auch einen Vertreter hinzuzieht, der aus dem Unterstützungslager von Maduro kommt.

radioWelt: Das Problem ist natürlich, dass die EU sich eigentlich auch schon ganz klar positioniert hat zugunsten Guaidós.

Günther Maihold: Sie hat dadurch Druck ausgeübt, aber sie hat nicht dieselben Positionen eingenommen wie beispielsweise die USA oder Guaidó selber vorgetragen haben, indem sie gesagt haben: Der erste Schritt muss der Rücktritt Maduros sein. Sondern sie hat gesagt: "Für uns ist hinreichend, wenn wir zu der Ankündigung freier Wahlen kommen." Also da sind schon Unterschiede, wo man durchaus versuchen kann mal auszutesten, wie weit Kompromisslinien gehen können.

radioWelt: Muss diese kleine Gruppe der Vermittler, von der Sie sprechen, Druck- oder Sanktionsmöglichkeiten haben, um im Zweifelsfall dann auch die Akteure auf Linie zu zwingen?

Günther Maihold: Das ist die entscheidende Frage. Wenn man in so einen Dialog gleich mit einem Sanktionsprofil hineingeht, wird es schwierig. Wenn man eben auch einen Vertreter aus dem Maduro-Lager mit hinzuziehen könnte, könnte man ja dadurch zusätzliche Angebote formulieren. Das muss man ausprobieren, das kann man nicht am grünen Tisch entscheiden. Aber den Weg zu gehen halte ich für unvermeidlich, um Blutvergießen und weitere Konfrontationen zu vermeiden.