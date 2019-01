Venezuela: EU-Parlament stellt sich hinter Interimspräsidenten

Venezuelas selbst ernannter Interimspräsident Juan Guaidó hat Unterstützung aus Europa bekommen. Die Abgeordneten des Europaparlaments beschlossen in Brüssel, Guaidó als rechtmäßigen Interimspräsidenten des südamerikanischen Krisenlandes anzuerkennen. Die EU-Abgeordneten votierten mit 439 Stimmen für eine entsprechende Entschließung - bei 104 Gegenstimmen und 88 Enthaltungen.

In der Entschließung heißt es, Guaidó werde auf Grundlage von Artikel 233 der venezolanischen Verfassung als rechtmäßiger Übergangspräsident anerkannt. Dies soll so lange gelten, bis neue "freie, transparente und glaubwürdige Präsidentschaftswahlen" abgehalten werden. Gleichzeitig forderten die Abgeordneten in Brüssel die Regierungen der EU-Staaten auf, dieser Entscheidung zu folgen.

Bisher keine gemeinsame Haltung der EU-Staaten

Als Grund wurden die jüngsten Äußerungen des amtierenden Präsidenten Nicolás Maduro genannt. Dieser hatte die EU-Forderung nach einer umgehenden fairen Neuwahl des Präsidenten abgelehnt. Ob sich die EU-Staaten auf eine gemeinsame Linie einigen können, ist noch unklar. Mehrere europäische Staaten wie Deutschland, Frankreich und Spanien hatten Maduro am vergangenen Wochenende ein Ultimatum gestellt. Sollte er bis zu diesem Sonntag keine freien und fairen Wahlen ausrufen, wollen sie Guaidó als Übergangspräsidenten anerkennen. Länder wie Griechenland weigern sich aber bisher mitzuziehen. Dass das Europaparlament Guaidó anerkennt, hat vor allem symbolische Bedeutung, weil es in außenpolitischen Fragen der EU kein Mitbestimmungsrecht hat.

Pence wirbt um Unterstützung für Guaidó

Unter anderem die USA haben Guaido bereits als Übergangspräsidenten anerkannt. US-Vizepräsident Mike Pence will nun unter Exil-Venezolanern um Unterstützung für Guaido werben. Nach Angaben des Präsidialamts wird Pence morgen nach Miami reisen, um an einer Kundgebung für den Machtwechsel in Venezuela teilzunehmen. Im Miami lebt die größte Gemeinde von Exil-Venezolanern in den USA.

Uruguay und Mexiko kündigten an, vermitteln zu wollen. Für den 7. Februar ist eine Venezuela-Konferenz in der uruguayischen Hauptstadt Montevideo geplant. Das teilte das Außenministerium des Landes mit. Mexiko und Uruguay verhalten sich zu dem Machtkampf in Venezuela bisher neutral. Die meisten lateinamerikanischen Länder haben Guaidó an- und Maduro die Legitimation aberkannt. Der bolivianische Staatschef Evo Morales steht dagegen weiter an Maduros Seite.

Guaidó will Militär für sich gewinnen

Juan Guaidó zeigte sich überzeugt, im Machtkampf mit Staatschef Maduro das Militär für sich gewinnen zu können.

"Die Unzufriedenheit der Streitkräfte wird irgendwann vollkommen sein." Juan Guaidó in der spanischen Zeitung "El País"

Das werde die Gelegenheit für die Armee sein, sich auf die Seite der Verfassung zu stellen. Am Mittwoch waren erneut zahlreiche Menschen in dem südamerikanischen Land gegen den Sozialisten Maduro auf die Straße gegangen. Um eine Ablösung Maduros zu erreichen, habe er sich bereits heimlich mit Vertretern der Streit- und der Sicherheitskräfte getroffen, schrieb Guaidó in einem Gastbeitrag für die "New York Times". Details nannte er nicht. Für einen Regierungswechsel sei es entscheidend, dass das Militär Maduro die Unterstützung entziehe. Die Mehrheit der Diensthabenden sei sich darin einig, dass die Missstände in dem südamerikanischen Erdölland unhaltbar seien.