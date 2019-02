Nach den massivsten Antiregierungsdemonstrationen seit Jahren tobt in Venezuela der Kampf um die Zahlen: Regierungsunabhängige Medien berichten von Millionen Menschen, die landesweit gegen die sozialistische Regierung von Nicolás Maduro auf die Straßen gegangen sind. In sozialen Netzwerken kursieren Videos, die Menschenmassen in vielen Städten des Landes zeigen.