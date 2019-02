14.02.2019, 07:41 Uhr

Venezuela: Darbende Wirtschaft im ölreichsten Land der Erde

Der Machtkampf in Venezuela spitzt sich zu - und damit die katastrophale Versorgungslage. Die Wirtschaft liegt am Boden. Doch wie konnte sich das ölreiche Land an den Rand des wirtschaftlichen Zusammenbruchs manövrieren?