Venedig kostet bald Eintritt

Das Venedig-Ticket ist Teil von Italiens Haushaltsplan für 2019, den die Regierung am Samstag per Vertrauensfrage durch das Parlament brachte. Am Sonntag sollten die Abgeordneten endgültig über das Gesetz abstimmen. Es sieht ein Eintrittsgeld von 2,50 bis fünf Euro für jeden Besucher vor, der "mit einem beliebigen Beförderungsunternehmen" in die Lagunenstadt reist. Das neue Venedig-Ticket soll die bisherige Beherbergungstaxe ersetzen und von Tagestouristen erhoben werden.

2017 reisten 9,5 Millionen Touristen nach Venedig

Details zum Venedig-Ticket sind noch unklar. Laut italienischen Medien soll es voraussichtlich als Zuschlag von Bus-, Fähr- und Fluggesellschaften wie auch Kreuzfahrtunternehmen erhoben werden.

Venedig diskutiert seit längerem eine Regulierung des Besucherstroms. 2017 besuchten laut Regionalregierung 9,5 Millionen Touristen Venedig.