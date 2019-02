Abwehrschlacht gegen Massentourismus: Venedig verlangt Eintritt

"Overtourism" - auch in Deutschland

Venedig ist ein Extremfall, aber kein Ausnahmefall. Auch andere europäische Metropolen wie Barcelona oder Amsterdam leiden unter dem Ansturm des globalen Tourismus, die "Ferieninsel" Mallorca ist dabei, ihr Tourismuskonzept komplett zu überarbeiten - "Klasse statt Masse" ist hier die Devise.

Auch die Berliner beobachten mit stark gemischten Gefühlen, dass sich ihre Stadt mit über 12 Millionen Besuchern auf den dritten Platz unter den europäischen "City-Destinationen" vorgeschoben hat - nur London und Paris locken in absoluten Zahlen mehr Besucher an. Weil die Zahl der Ankünfte sich von 1992 bis 2017 mehr als verdoppelt hat, bemühen sich die Berliner Tourismusplaner neuerdings, die Besucherströme per App gezielt in die Außenbezirke zu lenken.

In Hamburg sorgen vor allem die vielen Kreuzfahrtschiffe für dicke Luft - womit nicht nur die Rekord-Schadstoffwerte an der Messtation Landungsbrücken gemeint sind. Als im vergangenen Sommer in der Hochsaison zwei Großveranstaltungen - Schlagermove und Triathlon - auf ein Wochenende fielen, waren große Teile der Innenstadt dicht. Ein Vertreter von Hamburg Tourismus reagierte auf den Unmut der Hamburger in einem dpa-Gespräch mit dieser Erkenntnis: "Die Zielgruppe der Einwohner gewinnt an Bedeutung."

Tourismus in Bayern: Noch nicht genug oder schon zuviel?

Im Windschatten der aktuellen deutschen "Übernachtungsrekordjäger" Berlin und Mecklenburg-Vorpommern wächst auch der Bayerntourismus kontinuierlich an. 2017 gaben im Freistaat 37 Millionen Gäste fast 34 Milliarden Euro aus. Ganz vorn dabei: Chinesen, aber auch Araber und Russen. 2018 dürfte die Zahl der Besucher nach vorläufigen Schätzungen zum siebten Mal in Folge gestiegen sein, woran inzwischen auch Franken einen erheblichen Anteil hat.

München: Mehr Hotels als Manhattan

Etliche bayerische Städte boomen - allen voran München, das schon seit dem späten 19. Jahrhundert als "Fremdenstadt" gilt. Die Landeshauptstadt (erstes Halbjahr 2018: 3,8 Millionen Besucher, 7,7 Millionen Übernachtungen) rühmt sich auf ihrer Website als "Reisedestination von internationaler Strahlkraft". Obwohl die Landeshauptstadt inzwischen mehr Hotels hat als Manhattan, werden nicht nur rund um den Hauptbahnhof immer mehr Bettenburgen gebaut. An der Auffahrt zur A94 geht ein 50 Meter hoher Hotelturm seiner Fertigstellung entgegen, am Ostbahnhof ein über 80 Meter hohes Hotelhochhaus und zwei weitere Hotels. Gegen Airbnb geht die Stadt - wenn auch weniger resolut als Berlin - inzwischen mit einem "Zweckentfremdungsverbot" vor.