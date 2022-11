Studie: Papst könnte großen Einfluss aufs Klima nehmen

Laut einer neuen Studie der Universität Cambridge könnte Papst Franziskus erheblichen Einfluss auf das Klima nehmen. Denn wenn das Oberhaupt der katholischen Kirche den fleischfreien Freitag, wie er früher in katholischer Tradition üblich war, wieder verpflichtend einführen würde, würden damit jährlich Millionen Tonnen CO2 eingespart, heißt es in einer neu veröffentlichten Studie der Hochschule Cambridge.

Weltweit rund eine Milliarde Katholikinnen und Katholiken

"Mit mehr als einer Milliarde Anhängern auf der ganzen Welt ist die Katholische Kirche in einer sehr guten Position, um den Klimawandel abzumildern", erklärte Studienleiter Shaun Larcom. Papst Franziskus habe sich immer wieder entschieden für radikale Antworten auf den Klimawandel ausgesprochen. Wenn alle Katholiken der Welt auf Fleisch am Freitag verzichten müssten, "könnte das einer der wichtigsten Ausgangspunkte für günstige Emissionsverminderungen sein", meint Larcom.

Papst-Aufruf könnte CO2-Ausstoß erheblich reduzieren

Die Forscher kalkulierten als Grundlage mit Zahlen aus dem Vereinigten Königreich: Als 2011 die katholischen Bischofe von England und Wales zur Rückkehr zum fleischfreien Freitag aufgerufen hatten, stellten ungefähr ein Viertel der rund sechs Millionen Katholiken ihre Essgewohnheit entsprechend um. Dadurch wurden laut Studie rund 55.000 Tonnen Treibhausgase jährlich eingespart. Das zeige: Wenn global nur eine Minderheit der Katholiken dem Aufruf des Papstes folgen würde, könnte das den CO2-Ausstoß erheblich reduzieren, betont Larcom.

Die Fleischindustrie gilt als einer der Hauptantreiber des Klimawandels. So würde bei der Herstellung von einem Kilogramm Rindfleisch rund 13,3 Kilogramm CO2 produziert, beim Kilo Geflügel- und Schweinefleisch liege der Wert bei 3,5 bzw. 3,3 Kilogramm. Der fleischfreie Freitag ist eine traditionelle Form des Verzichts in der katholischen Kirche und wird auch als "Freitagsopfer" bezeichnet. Er geht auf die Vorstellung zurück, in Anlehnung an den Karfreitag ein Opfer zu bringen, etwa durch den Verzicht auf Fleisch.

Fleischloser Freitag geht auf 13. Jahrhundert zurück

Das "Freitagsopfer" war unter gläubigen Katholiken lange Zeit üblich. Viele typisch bayerische Mehlspeisen sind traditionell Freitagsspeisen. Das katholische Kirchenrecht hat bereits im 13. Jahrhundert festgelegt, dass alle Freitage, die nicht auf ein Hochfest fallen, für die Gläubigen Bußtage seien, an denen dann kein Fleisch gegessen werden dürfe.

Erst in den späten Nachkriegsjahren, als Fleisch für alle bezahlbar wurde und als Zeichen des Wohlstands galt, verlor der fleischlose Freitag zunehmend an Bedeutung. 1996 definierte die deutsche Bischofskonferenz das "Freitagsopfer" so: "Verzicht auf Fleischspeisen, der nach wie vor sinnvoll und angemessen ist, spürbare Einschränkung im Konsum, besonders bei Genussmitteln, Dienste und Hilfeleistungen für den Nächsten." Alle Freitage im Kirchenjahr - sofern an ihnen nicht Hochfeste wie Weihnachten, Heilig Drei König und Allerheiligen gefeiert werden - sind im Gedenken an das Leiden und Sterben Jesu kirchliche Bußtage, an denen Katholiken ein Opfer bringen sollen. Die Fastenregel gilt natürlich nicht für Kranke, Reisende, Kinder und Senioren.

Vorbild beim Fasten: Jesus in der Wüste

Ziel des Fleischverzichts ist laut Katechismus der Katholischen Kirche, dass der Verzicht auf ein Bedürfnis, wie beispielsweise Hunger, den Menschen innerlich frei werden lässt. Als Vorbild dient Jesus, wie er beim Fasten und Beten in der Wüste den Versuchungen des Teufels widerstand. "Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt", heißt es im Matthäus-Evangelium. Und Jesus sagte der Überlieferung nach zu einer Frau: "Wer von diesem Wasser trinkt, wird wieder Durst bekommen; wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr Durst haben; vielmehr wird das Wasser, das ich ihm gebe, in ihm zu einer Quelle werden, deren Wasser ins ewige Leben fließt".