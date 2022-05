VdK-Präsidentin Bentele: Energiepauschale ist "nicht logisch"

Verena Bentele, Präsidentin des Sozialverbands VdK, hat ihre Kritik am Entlastungspaket der Bundesregierung im Interview mit BR24 erneuert. Für sie ist es "nicht logisch", dass die 300-Euro-Energiepauschale auch an gut verdienende Arbeitnehmer gezahlt würde, wo nach Abzug der Steuern rund 180 Euro übrig blieben, Rentnerinnen und Rentner mit kleinen Renten jedoch leer ausgingen.

Entlastungspaket: Auszahlung bei Rentnern zu kompliziert?

Das Argument, dass die Auszahlung bei Rentnern und Studierenden kompliziert sei, ließ Bentele nicht gelten. "Wege für die Auszahlung kann man meines Erachtens bei jedem finden. In Deutschland hat man qua Geburt oder nach der Geburt bereits eine Steuer-ID-Nummer. Also das würde auf jeden Fall lösbar sein."

Bentele: Mehrwertsteuer soll teilweise entfallen

Zudem erneuerte Bentele die Forderung nach einem Entfall der Mehrwertsteuer auf Obst, Gemüse und Hülsenfrüchte. So könnten die stark steigenden Preise im Bereich von Lebensmitteln kompensiert werden. Um zu verhindern, dass der Handel die Mehrwertsteuer-Senkung nicht an die Verbraucher weitergebe, müssten Gespräche mit dem Handel geführt werden, so Bentele. Sie habe jedoch große Hoffnungen, dass dies auch weitergegeben würde.

Lob für 9-Euro-Ticket

Bentele betonte aber auch, dass nicht alles schlecht sei an den Entlastungspaketen der Bundesregierung. So lobte sie das 9-Euro-Ticket und den Kinderzuschlag.