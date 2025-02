Vatikan verhalten optimistisch: Franziskus auf Weg der Besserung

Nach fast zwei Wochen im Krankenhaus ist Papst Franziskus nach Angaben des Vatikans auf dem Weg der Besserung. "Der Papst hat die Nacht über gut geschlafen", teilte der Vatikan am Donnerstagmorgen mit. Jetzt ruhe sich der 88-Jährige aus. Das Oberhaupt von weltweit rund 1,4 Milliarden Katholiken liegt seit Mitte des Monats im Gemelli-Krankenhaus von Rom.

Weiter Lungenentzündung, aber "normale Entwicklung"

Am Abend hatte der Vatikan in einem Bulletin von einem "leicht verbesserten" Befund gesprochen. Dazu gehöre, dass die Nieren des 88 Jahre alten Kirchenoberhaupts wieder voll arbeiteten. Eine "leichte Niereninsuffizienz" habe sich zurückgebildet.

Die Lungenentzündung bestehe weiter fort, eine neue Computertomografie des Brustkorbs zeige aber eine "normale Entwicklung". Trotzdem bleibe die Prognose verhalten, hieß es.

Hoffnungsvollere Stimmung auf Petersplatz in Rom

Am Mittwochabend war beim dritten Gebet für den Papst auf dem Petersplatz etwas hoffnungsvollere Stimmung wahrzunehmen als an den Tagen zuvor. Der Leiter des Kardinalskollegiums der katholischen Kirche, Kardinal Giovanni Battist Re (91), betete für die vollständige Genesung von Papst Franziskus.

Zu Beginn der allabendlichen Rosenkranzandacht vor dem Petersdom sagte er vor mehr als tausend Gläubigen, darunter zahlreichen Kardinälen: "Wir beten, dass Gott Papst Franziskus gewähre, baldmöglichst wieder seinen apostolischen Dienst aufzunehmen – im Vollbesitz seiner körperlichen Kräfte und mit der ihm eigenen seelsorgerischen Energie."

Bayerische Bischöfe rufen zu Gebeten für Papst Franziskus auf

In den vergangenen Tagen hatten auch der Augsburger Bischof Bertram Meier und das Bistum Würzburg dazu aufgerufen, für Franziskus zu beten. In einer Messe mit dem Domkapitel sagte Meier am Dienstagabend, man bitte den Herrn, Franziskus beizustehen, dass er "diese schwierige Phase seines Lebens- und Glaubensweges gut meistert" und sich dahin führen lasse, "wo der Herr ihn haben will".

Das Bistum Würzburg schlägt auf seiner Webseite beispielsweise folgende Fürbitten vor: "Wir beten für Papst Franziskus, dass der Herr ihn stärke und ihn in den schweren Tagen der Krankheit zur Seite stehe." Oder: "Wir beten für unseren Papst Franziskus. Der Herr gebe ihm Kraft für den schweren Weg in Krankheit und Leid. Er stehe ihm bei in seinem Zeugnis der Liebe zur Kirche."

Im Video: Vatikan-Korrespondentin Verena Schälter zum Ergebnis der Computertomografie