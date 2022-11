Vatikan sieht synodalen Weg weiter kritisch

Zwischen deutschen Bischöfen und führenden Vatikanvertretern bleibt es bei deutlichen Meinungsverschiedenheiten über den Synodalen Weg, den die Katholische Kirche in Deutschland einschlagen will. Nach einem mehrstündigen Treffen zu dem Reformprozess wurde ein entsprechendes gemeinsames Kommuniqué des Heiligen Stuhls und der Deutschen Bischofskonferenz veröffentlicht.

Moratorium für Reformprozess verworfen

In dem auf Italienisch und Deutsch verfassten Kommuniqué heißt es, in einer "Perspektive des offenen und brüderlichen Austauschs wurden einige Vorschläge gemacht, darunter auch die Möglichkeit eines Moratoriums für den deutschen Synodalen Weg, was jedoch verworfen wurde."

Dem Vernehmen nach hatte der Chef des Dikasteriums für die Bischöfe, Kardinal Marc Ouellet, einen solchen vorübergehenden Stopp der Gespräche zwischen den deutschen Bischöfen und Laienvertretern vorgeschlagen. Er habe damit verhindern wollen, dass dort Veränderungen beschlossen werden, die auf nationaler kirchlicher Ebene nicht entschieden werden dürfen.

Zuhören und Nachdenken notwendig

Nachdem nur wenige deutsche Bischöfe diesem Vorschlag zustimmten und viele ihm widersprachen, wurde stattdessen die Idee vertieft, dass es notwendig sei, "angesichts der entstandenen Missverständnisse weiteres Nachdenken und gegenseitiges Zuhören zu fördern".

Ferner verständigte man sich darauf, dass es notwendig sei, "einige der angesprochenen Fragen zu definieren und zu vertiefen, wie zum Beispiel diejenigen, die sich auf die Strukturen der Kirche, das Weiheamt und seine Zugangsbedingungen, die christliche Anthropologie und weitere Fragen beziehen". In der Debatte wurde laut Kommuniqué auch darauf verwiesen, "dass einige Themen nicht verhandelbar sind".

Zu Beginn der streckenweise emotional geführten Aussprache warb nach einer Einführung durch Kardinal Parolin der Bischofskonferenzvorsitzende Georg Bätzing in einem grundlegenden Vortrag für den Synodalen Weg. Danach sprachen die Kurienkardinäle Luis Ladaria und Ouellet.

Anliegen sollen in Synode der Gesamtkirche "einfließen"

Sie benannten die Bedenken und Vorbehalte, die im Vatikan, aber auch in anderen Ortskirchen, gegenüber Methodik, Inhalten und Vorschlägen des deutschen Reformprozesses bestehen. Sie machten, so das Kommuniqué, "zugunsten der Einheit der Kirche und ihres Evangelisierungsauftrages" Vorschläge, die bisher im deutschen Synodalen Weg vorgebrachten Anliegen "in die Synode der Gesamtkirche einfließen zu lassen".

Weiter heißt es in dem Text, der Kardinalstaatssekretär habe seine "Wertschätzung für die Offenheit des Gedankenaustauschs" zum Ausdruck gebracht. Dieser sei "zwar nicht formell, aber notwendig und konstruktiv gewesen".

Der Text endet mit dem Satz: "Man war sich einig, dass das Zuhören und der gegenseitige Dialog in den kommenden Monaten fortgesetzt werden sollen, so dass sie eine Bereicherung für den deutschen Synodalen Weg und den synodalen Prozess der Kirche auf Weltebene darstellen."