Vatikan: Schwer kranker Papst hat in der Nacht "gut geruht"

Begleitet von Gebeten vieler Anhänger am Petersplatz hat der an einer Lungenentzündung erkrankte Papst Franziskus eine ruhige Nacht im Krankenhaus verbracht. "Der Papst hat gut geschlafen, die ganze Nacht", hieß es am Dienstagmorgen in einer kurzen Stellungnahme des Vatikans. In den vergangenen Tagen fehlte in dieser Nachricht der Zusatz "gut".

Laborergebnisse "leicht verbessert" – Zustand weiter kritisch

Am Montagabend hatten die Ärzte mitgeteilt, dass der Zustand des 88-Jährigen wegen einer Entzündung in beiden Lungenflügeln weiterhin kritisch sei, dass sich aber einige Laborergebnisse "leicht verbessert" hätten. Die Ärzte aber blieben weiterhin bei der Prognose "zurückhaltend".

Außerdem habe er seine Arbeit von seinem Krankenhauszimmer aus wieder aufgenommen und eine Gemeinde in der Stadt Gaza angerufen, mit der er seit Beginn des Krieges in Kontakt geblieben sei, hieß es. Es war seit Tagen eine positive Nachricht zum Gesundheitszustand des Kirchenoberhaupts.

Seit 11 Tagen in Gemelli-Klinik in Rom

Papst Franziskus wird seit eineinhalb Wochen wegen Komplikationen infolge einer Atemwegserkrankung im Gemelli-Krankenhaus in Rom behandelt.

Der Pontifex – inzwischen zweitältester amtierende Papst der Geschichte – hat schon seit vor Weihnachten Probleme mit den Atemwegen. In der Klinik stellten die Ärzte eine Lungenentzündung fest. Im hohen Alter gilt eine solche Diagnose als sehr gefährlich.

Tausende im Vatikan beten für Franziskus den Rosenkranz

Der Vatikan hat am Montag zum ersten Mal offiziell zum Gebet für Papst Franziskus aufgerufen. Nach Einbruch der Dunkelheit versammelten sich Tausende von Gläubigen auf dem regnerischen Petersplatz, um für den Papst den Rosenkranz zu beten.

Der Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin sagte, dass seit Beginn des Krankenhausaufenthalts von Franziskus ein Chor von Gebeten für seine Genesung aus der ganzen Welt erklungen sei. "Von heute Abend an wollen wir hier in seinem Haus öffentlich zu diesem Gebet zusammenkommen", sagte Parolin und betete, dass Franziskus "in diesem Moment der Krankheit und der Prüfung" schnell genesen möge. Das Gebet erinnerte an die nächtlichen Mahnwachen bei Kerzenschein auf der Piazza, die dem Tod von Johannes Paul II. im Jahr 2005 vorausgingen.

"Möglichkeit, dem Papst die Nähe der Kirche zu zeigen"

Das Gebet soll von nun an jeden Abend um 21 Uhr auf dem Petersplatz in Rom stattfinden. "Es ist eine Möglichkeit, dem Papst und den Kranken die Nähe der Kirche zu zeigen", erklärte Vatikansprecher Matteo Bruni am Montag im Pressesaal des Vatikans.

Im Video: Gläubige beten für den Papst (vom 24.2.2025)