Vatikan-Schreiben: Bremse für die Kirchen-Modernisierung?

Er ist einer, der sich schon länger kritisch zum Synodalen Weg äußert: Der Augsburger Bischof Bertram Meier. Seine Warnung ist stets: Gefährden nicht weitreichende Reformen wie etwa die mögliche Priesterweihe von Frauen, aber auch die Einschränkung bischöflicher Macht die Einheit der Katholischen Kirche in Deutschland mit der Weltkirche?

Kein Wunder also, dass Meier die Erklärung aus Rom begrüßt. "Wir brauchen keine römische Direktive, das kommt nicht gut an", sagt der Augsburger Bischof zu BR24, "aber wir brauchen einen Orientierungsrahmen, gerade in einer Zeit, in der der Synodale Weg doch von verschiedenen Einheitsrisiken überlagert ist."

"Synodaler Weg ist kein deutscher Sonderweg"

Hörbar genervt reagieren die Deutsche Bischofskonferenz und das oberste Laiengremium des deutschen Katholizismus, das Zentralkomitee der deutschen Katholiken (ZdK). Es gebe keinen deutschen Sonderweg, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung. Und vieles, was im Schreiben angemahnt werde, sei beim Synodalen Weg schon berücksichtigt.

Alle Kommunikationsangebote an den Vatikan seien bisher gescheitert. Wörtlich heißt es: "Synodale Kirche geht nach unserem Verständnis anders." Außerdem stellen Bischofskonferenz und ZdK klar, dass kein Bischof durch Beschlüsse der Reformdebatte zu Änderungen gezwungen werde. Das war auch eine Sorge in dem Schreiben aus Rom.

"Bischöfe verpflichten sich selbst"

Natürlich könne der Synodale Weg oder die Synodalversammlung Bischöfe zu nichts verpflichten, sagt die Münchner Katholikin Gudrun Lux, Delegierte beim Synodalen Weg. Das sei aber nicht schlimm. "Bischöfe verpflichten sich selbst mit ihrer Zweidrittelmehrheit." Und jene Bischöfe, die dabei nicht mitmachen, seien "eh schon ausgestiegen."

Lux ist auch Mitglied im ZdK. Sie betont, dass Katholikinnen und Katholiken völlig frei seien, sich zu versammeln und zu beschließen, was immer sie wollen. "Da wird es keine Leitplanken geben und da werden wir uns auch nicht von einem völlig aus der Zeit gefallenen Brief beeindrucken lassen."

"Synodaler Weg noch nicht am Ende"

Auch der Münsteraner Kirchenrechtler Thomas Schüller sieht den Synodalen Weg noch nicht am Ende. Doch gerade mit dem Verweis auf Lehre und Moral mache der Hinweis aus Rom klar, dass es bei zentralen Reform-Fragen, etwa bei der Segnung gleichgeschlechtlicher Paare, keinen Spielraum gebe. Weitere Beschlüsse seien so Makulatur, sagt Schüller. Wenn sie überhaupt noch fallen werden.

"Ich glaube, dass die etwas vorsichtigen Diözesanbischöfe und Weihbischöfe, die in großer Zahl existieren, mit dieser römischen Vorgabe dafür sorgen werden, dass es nicht die entsprechende Mehrheit unter den Bischöfen geben wird. Von daher wird es ein sehr frustrierendes Ergebnis geben." Kirchenrechtler Thomas Schüller

Frustrierend für Bischöfe und für Laien ist offenbar auch, dass das Schreiben aus Rom nicht namentlich gekennzeichnet ist. Sie nennen es "keinen guten Stil". Auch Kirchenrechtler Schüller findet dies sonderbar. "Das könnte darauf hindeuten, dass es möglicherweise ohne Kenntnis des Heiligen Vaters geschehen ist." Doch Franziskus sehe den Synodalen Weg in Deutschland nicht weniger kritisch und an der Wirkung des Schreibens würde sich dennoch nichts ändern.

Globaler Synodaler Weg?

Papst Franziskus hat selbst vor mehr als einem Jahr einen Synodalen Prozess angestoßen. Hier mögen bitteschön die Vorschläge aus Deutschland diskutiert werden, heißt es in dem Schreiben aus Rom. Auch Augsburgs Bischof Bertram Meier sieht in Rom den richtigen Ort für Reformdebatten. "Wir werden sehen, welche Themen die Kirche in Deutschland in Rom wird setzen können und bei welchen Themen einfach festgestellt werden muss: Das ist weder Kompetenz des Synodalen Weges noch passt es – auch wegen der Ungleichzeitigkeit der Weltkirche – in die jetzige Zeit."

Anfang September sollen sich in Frankfurt wieder die mehr als 200 Mitglieder des Synodalen Weges zu einer Vollversammlung treffen. Eigentlich wollen sie weitere Reformschritte beraten. Die Erklärung aus Rom wird nun die Tagesordnung deutlich verändern.