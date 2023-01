Vatikan sagt Nein zum "Synodalen Rat" in Deutschland

Da war wohl richtig Feuer drin am Montag bei der Versammlung des Ständigen Rates der Deutschen Bischofskonferenz in Würzburg. Normalerweise dringt so gut wie nichts nach außen, wenn sich die 27 Ortsbischöfe - ohne ihre Weihbischöfe - etwa alle zwei Monate turnusmäßig treffen. Doch dann ließ eine Erklärung des Vorsitzenden aufhorchen - ausdrücklich als persönliches Statement formuliert zur "Kommunikation mit dem Heiligen Stuhl", also mit dem Vatikan.

Bischof Georg Bätzing informiert darin zum einen, dass es ein neues Stoppsignal aus Rom gibt, nämlich ein klares Nein zum geplanten "Synodalen Rat". In diesem sollen - oder sollte man "sollten" sagen? - Bischöfe, Priester und Laien künftig gemeinsam über kirchliche Grundsatzfragen und über den Einsatz finanzieller Mittel beraten und entscheiden.

Papst steht hinter dem Schreiben aus Rom

Weder der Synodale Weg noch ein von ihm eingesetztes Organ noch eine nationale Bischofskonferenz seien befugt, ein solches Gremium einzurichten, heißt es in dem auf den 16. Januar datierten Schreiben aus Rom. Der Rat würde, so die Warnung, "eine neue Leitungsstruktur der Kirche in Deutschland bilden, die (...) sich über die Autorität der Bischofskonferenz zu stellen und diese faktisch zu ersetzen scheint".

Unterzeichnet ist es von Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin und den Kurienkardinälen Luis Ladaria und Marc Ouellet. Sie betonen dabei, dass Papst Franziskus das Schreiben "in forma specifica approbiert und dessen Übermittlung angeordnet" habe, dass er also inhaltlich dahinterstehe.

Laien nicht über Autorität einzelner Bischöfe stellen

Diese Linie stimmt mit dem überein, was Parolin, Ladaria und Ouellet bereits beim turnusmäßigen Ad-limina-Besuch aller deutschen Bischöfe im November diesen ins Stammbuch geschrieben hatten. Vor allem ging und geht es darum, zu verhindern, ein auch mit Laien besetztes Gremium "über die Autorität des einzelnen Bischofs in seiner Diözese zu stellen".

Im Grunde bestätigt das neue Schreiben aber auch Warnungen von Kirchenrechtlern wie zum Beispiel Norbert Lüdecke oder Thomas Schüller. Diese sprachen etwa von "Beteiligungssimulation" und "Täuschungsmanöver" und prophezeiten, dass der Vatikan sich ohnehin nicht an Beschlüsse des Synodalen Wegs halten werde.

Bayerische Bischöfe fragten beim Vatikan nach

Die Geistlichen vertreten darin zudem die Auffassung, dass deutsche Bischöfe nicht zur Teilnahme an einem "Synodalen Ausschuss" verpflichtet seien. Dieser sollte nach bisherigen Plänen die Gründung des "Synodalen Rates" vorbereiten. Dem Ausschuss sollten die 27 Diözesanbischöfe sowie weitere Mitglieder angehören, die von der Vollversammlung des Reformprozesses Synodaler Weg gewählt werden.

Wie dem Schreiben weiter zu entnehmen ist, hatten sich im Vorfeld die Erzbischöfe und Bischöfe von Köln (Woelki), Eichstätt (Hanke), Augsburg (Meier), Passau (Oster) und Regensburg (Voderholzer) an Rom gewandt und gefragt, ob sie an einem "Synodalen Ausschuss" teilnehmen müssen und ob sie teilnehmen dürfen.

Bätzing: Trotz Nein des Vatikans am "Synodalen Rat" festhalten

Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Limburgs Bischof Georg Bätzing, will trotz abschlägiger Antwort an den Plänen festhalten. Der vorbereitende "Synodale Ausschuss" sei "durch das römische Schreiben nicht infrage gestellt". Und auch der "Synodale Rat", der durch den Ausschuss vorbereitet werden solle, werde sich "innerhalb des geltenden Kirchenrechts bewegen".

Der Vatikan sehe die Gefahr einer Schwächung des bischöflichen Amtes, erklärte Bätzing weiter und entgegnete: "Ich erlebe synodale Beratung geradezu als eine Stärkung dieses Amtes." Er wolle daher in Zukunft "noch viel intensiver" über derlei Formen und Möglichkeiten nachdenken und darüber das Gespräch mit den Verantwortlichen im Vatikan suchen.

Er sei zudem dankbar, dass "ein großer Teil des Ständigen Rates erneut den Willen bekräftigt hat, den Beschluss der Synodalversammlung zum Synodalen Ausschuss umzusetzen und die Beratungen aufzunehmen". Bätzings Erklärung wurde im Anschluss an die turnusmäßige Sitzung des Ständigen Rates in Würzburg veröffentlicht. Dabei treffen sich die 27 Ortsbischöfe ohne ihre Weihbischöfe zu Beratungen über aktuelle Fragen.

Der Vorsitzende der Bischofskonferenz ergänzte, man werde "die im Brief ausgesprochene Einladung zum Gespräch mit Rom zeitnah aufgreifen - und zwar auch als Präsidium des Synodalen Weges", also zusammen mit Laienvertretern. Außerdem merke er an, "dass wir über Inhalte und Zielsetzung synodaler Beratung auf allen Ebenen in der Kirche unseres Landes mit Rom noch überhaupt nicht haben sprechen können".

Mit Informationen von KNA