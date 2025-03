Vatikan: Rückschlag für Papst – weitere Atemkrisen

Papst Franziskus hat erneut einen Rückfall erlitten. Am Montag habe es zwei Episoden akuter Atemnot bei dem erkrankten 88-jährigen Kirchenoberhaupt gegeben, wie der Vatikan am Montagabend mitteilte. Verursacht worden seien sie durch eine starke Ansammlung von endobronchialem Schleim - verursacht durch seine beidseitige Lungenentzündung - und einer daraus resultierenden Verkrampfung der Atemwege. Beide Male hätte viel Sekret von den Bronchien abgesaugt werden müssen.

Papst seit Februar im Krankenhaus

Zudem sei Franziskus wieder mechanisch beatmet worden. Mit einer Prognose über den weiteren Verlauf hielten sich die Ärzte zurück. Zugleich wurde aber betont: "Der Heilige Vater blieb zu jeder Zeit wach, orientiert und kooperativ." Am Freitag war es zuletzt so einem solchen Bronchospasmus gekommen, bei dem Franziskus an seinem eigenen Erbrochenen hätte ersticken können.

Das Oberhaupt von weltweit 1,4 Milliarden Katholiken wird seit Mitte Februar im Gemelli-Krankenhaus von Rom behandelt. Er leidet an einer beidseitigen Lungenentzündung.

Dramatische Botschaft des Papstes zu weltweiten Krisen

Im Vatikan hatte am Montagmorgen eine Versammlung der Päpstlichen Akademie für das Leben begonnen. Sie steht unter dem Motto: "Das Ende der Welt? Krisen, Verantwortlichkeiten, Hoffnungen". Der Papst sandte aus der Klinik eine streckenweise dramatische Grußbotschaft an die Teilnehmer, die der Vatikan am Vormittag veröffentlichte. Darin betont Franziskus, die derzeitige Weltlage sei durch eine "Polykrise" gekennzeichnet. Dazu trügen in dieser dramatischen historischen Stunde Kriege, Klimawandel, Energieprobleme, Epidemien, Migrationsströme und technische Neuerungen bei.

Mit Nachdruck wandte sich der Papst gegen eine "utilitaristische und neo-libertäre Deregulierung", die derzeit weltweit im Gang sei. Sie wolle das Gesetz des Stärkeren als einzige Regel durchsetzen; das sei unmenschlich. Stattdessen müssten jene Instrumente gestärkt werden, die den gesamten Planeten im Blick haben.

Mit Informationen von KNA und dpa.