vor 42 Minuten

Vater überfährt Sohn in österreichischem Skigebiet

Beim Ausparken nach einem Ausflug im Skigebiet Ifen hat ein Vater aus Hildesheim gestern Nachmittag seinen sechsjährigen Sohn überfahren. Das Kind wurde per Helikopter in ein Krankenhaus in Kempten geflogen.