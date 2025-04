Vancouver: Autofahrer rast in Menschenmenge - mehrere Tote

Noch ist die Lage ziemlich unübersichtlich: In Vancouver, im Stadtteil Sunset on Fraser, ist ein Auto in eine Menschenmenge gerast. Die Polizei spricht von mehreren Toten und Verletzten. Der Vorfall erschüttert Kanada kurz vor den Parlamentswahlen am morgigen Montag.

"Plötzlich Schreie zu hören"

Ein Radiosender schilderte den Bericht eines Augenzeugen, wonach auf dem Fest plötzlich Schreie zu hören waren. Ein Geländewagen sei durch die Menge gefahren und habe mehr als ein Dutzend Menschen erfasst. Der Fahrer soll versucht haben, zu Fuß zu fliehen. Mehrere Menschen hätten ihn aber festgehalten.

Lokalpolitiker zeigten sich im Fernsehsender "CityNews Vancouver" tief betroffen. Einen ähnlichen Vorfall habe es in Vancouver noch nie gegeben. In der Stadt an der Westküste Kanadas leben rund 700.000 Menschen.

Viele Menschen beim "Lapu-Lapu-Fest"

Der Vorfall ereignete sich gegen acht Uhr abends (kanadischer Zeit) auf einem Straßenfest zu Ehren von Lapu Lapu: Das ist ein philippinischer Nationalheld, der im 16. Jahrhundert den Kampf gegen die spanische Kolonialmacht anführte.

Vancouvers Bürgermeister Ken Sim zeigte sich in einer ersten Stellungnahme erschüttert: "Ich bin schockiert und zutiefst traurig über den schrecklichen Vorfall bei der heutigen Lapu-Lapu-Day-Veranstaltung." Seine Gedanken seien bei allen Betroffenen und bei der philippinischen Gemeinschaft, erklärte Sim.

Motiv noch völlig unklar

Über die Hintergründe und den Fahrer des Wagens ist bisher kaum etwas bekannt. Die Polizei in Vancouver spricht auf der Plattform X bisher lediglich davon, dass der Mann in Polizeigewahrsam ist. Mehr Informationen sollen folgen.