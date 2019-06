Bayern 2-radioWelt: Andrea Nahles hat noch letzte Woche gesagt, sie wolle die Diskussion um ihre Person beenden. Nun ist das Gegenteil der Fall: Es diskutieren alle, und zwar über ihre Nachfolge. War der Rücktritt aus parteipolitischer Sicht ein vernünftiger Schritt?

Uwe Jun, Professor für Politikwissenschaft, Trier: Ich denke, dass Andrea Nahles erkannt hat, dass sie Teil des Problems und nicht Teil der Lösung ist, um aus dieser Krise herauszukommen. Ihr ist es nicht gelungen in den letzten Monaten, das Ruder herumzureißen, die Partei auf einen guten Weg zu bringen - und das ist ihr wohl auch klar gemacht worden in den letzten Tagen. Und daraufhin hat sie jetzt die Konsequenzen gezogen. Und nun muss man halt jemanden finden, der das schafft. Aber das ist sicherlich eine sehr, sehr schwierige Aufgabe. Einen Jürgen Klopp findet man auch selten, um die Fußball-Analogie zu ziehen.

Bayern 2-radioWelt: Wenn führende Parteipersonen in die Kritik geraten - Nahles oder auch Kramp-Karrenbauer - ist das der Anfang vom Ende der politischen Karriere?

Uwe Jun: Es ist nicht ganz einfach, eine solche Aufgabe zu übernehmen. Und es geht viel Verantwortung damit einher. Insbesondere steht man nach außen für Siege und Niederlagen ein. Und wenn es dann gut läuft, dann bekommt man auch viel Anerkennung - denken Sie an Angela Merkel als CDU-Parteivorsitzende. Aber wenn es dann nicht gut läuft, dann muss man damit leben, dass man viel einstecken muss. Und das macht diese Aufgabe als Parteivorsitzende nicht einfacher. Wenn Sie andererseits Habeck oder Baerbock auf Seiten der Grünen sehen - die gehen auch mit den derzeit guten Erfolgen einher und die werden in der Partei entsprechend gelobt und gewürdigt.

Bayern 2-radioWelt: Man kann doch so einen Fauxpas, der vielleicht mal vorkommt, auch aussitzen, da gab es ja Meister, gerade in der CDU ...

Uwe Jun: Ja, sicher kann man das tun, aber das ist heutzutage schwieriger geworden, weil die mediale Präsenz wichtiger geworden ist, die mediale Beobachtung. Die Zeiten von Helmut Kohl - als es nur wenige Medien gab und auch die mediale Aufgeregtheit nicht so stark ausgeprägt war wie im Moment - waren für die Parteivorsitzenden leichter als heute, wo jedes Wort beobachtet wird, wo jede Betonung, jeder falsche Satz sofort durch das Web 2.0 geistert, Shitstorms oder eben Begeisterungsstürme hervorruft. Daher ist die Zeit aufgeregter und schwieriger für alle Politiker.

Bayern 2-radioWelt: Nun sucht man in der SPD nach einer neuen Führungsspitze. Wer könnte die Partei denn wieder nach oben bringen?

Uwe Jun: Man könnte sagen: Wie müsste eine solche Stellenbeschreibung am Ende aussehen? Und da würde ich sagen, der Partei- oder die Parteivorsitzende müsste auf jeden Fall wählerwirksamer sein als ihre Vorgängerin, also populärer bei den Wählern. Hier müsste es gelingen, die Partei mehr zu integrieren, zusammenzuführen - auch das ist in der Ära Nahles nicht so gut geglückt. Was auch noch dazu kommt, ist, dass diese neue Parteivorsitzende Zukunftsorientierung ausstrahlen muss, das heißt ein klares Konzept haben muss, welche Vision die Sozialdemokratie hat für das nächste Jahrzehnt.