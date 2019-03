"In einer Straßenbahn wurden mehrere Schüsse abgegeben", sagte ein Polizeisprecher. "Hubschrauber sind vor Ort, es gab keine Festnahmen." Ein Verdächtiger sei vermutlich in einem roten Auto geflohen. Die Polizei gehe von einem Täter aus. Ein terroristisches Motiv werde nicht ausgeschlossen. Die Behörden hoben die Terror-Warnstufe in der Provinz Utrecht auf den höchsten Wert an. Schulen wurden angewiesen, die Türen geschlossen zu halten.

Auch mehrere Rettungshubschrauber seien im Einsatz. Der Vorfall ereignete sich im Westen der Stadt auf dem Platz des 24. Oktober. Ein Zeuge habe eine Frau nach einer Auseinandersetzung am Boden liegen sehen, so der Sender RTV Utrecht. Mehrere Männer seien weggerannt.

Sicherheitsvorkehrungen am Regierungssitz verstärkt

Der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte äußerte sich besorgt. Laut niederländischen Medien sprach er von einer "beunruhigenden" Situation. Die Regierung wolle zu Krisengesprächen zusammenkommen, sagte er. Laut einem Rundfunkbericht wurden die Sicherheitsvorkehrungen am Regierungssitz in Den Haag verstärkt. Auch der Anti-Terror-Koordinator habe ein Krisentreffen einberufen.