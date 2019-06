User diskutieren über Greta Thunbergs Schulentscheidung

Die 16-jährige Klimaschutz-Aktivistin Greta Thunberg will ab dem Sommer ein Jahr lang nicht zur Schule gehen. Stattdessen will sie die Klima-Konferenzen in New York und Santiago de Chile besuchen. Mit dem Flugzeug reisen möchte sie allerdings nicht. In den Kommentaren zu dem Artikel beschäftigt die User vor allem die Frage, ob es sinnvoll ist, mit dem Schiff zu reisen anstatt das Flugzeug zu nehmen.

"Ich frag mich schon, ob ein Schiff eine wenig größere Dreckschleuder ist, als ein Flugzeug. Segelschiff - ja." Hitzi