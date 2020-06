USA: Wütende Proteste nach Todesschuss auf Schwarzen

Dem Rücktritt der Polizeichefin folgte am Sonntag schließlich die Mitteilung der Polizei von Atlanta, wonach auch ein Polizist entlassen worden sei. Ein weiterer sei vom aktiven Dienst auf der Straße suspendiert worden.

Das Kriminalamt des Bundesstaates Georgia, GBI, warnte indessen vor voreiligen Schlüssen. GBI-Chef Vic Reynolds verwies auf die aufgeheizte Stimmung im Land und versicherte: Den Ermittlern sei bewusst, dass in solchen Fällen "enorme Gefühle" mit im Spiel seien und dies durch die derzeitige Situation verstärkt werde. Die Staatsanwaltschaft müsse beurteilen, ob es gerechtfertigt gewesen sei, dass der Polizist geschossen habe.

Heftige Proteste und brennender Tatort

Bis dahin ist es allerdings zu einer erneuten Welle von Demonstrationen gekommen, wie sie in den USA bereits der Tod von George Floyd hervorrief: Am Tatort in Atlanta versammelten sich am Samstag hunderte Menschen, um zu demonstrieren. Dabei ging das Fast-Food-Restaurant in Flammen auf, vor dem Brooks erschossen wurde. Laut Feuerwehrangaben wurde das Feuer am späten Samstagabend gelöscht, doch am frühen Sonntagmorgen waren erneut Flammen zu sehen.

36 Menschen seien bis Mitternacht festgenommen worden, teilte die Polizei mit. Zudem blockierten Demonstranten eine Schnellstraße in unmittelbarer Nähe des Tatorts.