USA vs. Iran: Das Atom-Schachspiel nimmt Fahrt auf

Dennoch hält es Masala auf lange Sicht für wahrscheinlich, dass sich die Seiten auf ein neues Abkommen einigen werden - wenn auch erst nach "langem, mühsamen Prozess". Seine Begründung: Es werde für die iranische Führung immer schwieriger, die Sanktionen auf große Teile der Bevölkerung abzuwälzen. Nach Überzeugung Masalas sollte nun die US-Regierung den ersten Schritt machen. Immerhin habe Washington das Internationale Atomabkommen einseitig aufgekündigt.

Plant Iran den Bau einer Atombombe?

Ziel des Abkommens ist es, die Führung in Teheran vom Bau einer Atombombe abzuhalten. Der Iran beteuert immer wieder, gar nicht die Absicht eines solchen Baus zu haben. Bei Geheimdienstchef Mahmud Allawi klang das zuletzt aber etwas anders. Er sagte: "In einem Dekret hat der oberste Führer erklärt, dass die Produktion von Atomwaffen unislamisch und verboten sei; er wird deshalb dieses Ziel nicht verfolgen. Aber wenn eine Katze in die Enge getrieben wird, handelt sie nicht mehr wie eine freie Katze."

Selbst iranische staatsnahe Medien kritisieren ihn dafür. Er sei gar nicht in der Position, sich so zu äußern. Möglicherweise ist das aber genau seine Rolle in der Strategie des Iran, den Druck auf den Westen durch solche Szenarien zu erhöhen und Präsident Ruhani die Rolle der ausgestreckten Hand in Richtung USA zu überlassen. Denn Ruhani will zum Atomabkommen zurück. Zumindest dann, wenn die USA vorher alle Sanktionen aufheben.

Chamenei droht mit erhöhter Urananreicherung

Washington hatte Ende vergangener Woche erste Maßnahmen des früheren Präsidenten Donald Trump zurückgenommen. Für Teheran sind das nur Gesten. Man wolle Taten sehen, verlangt der oberste geistliche Führer Ajatollah Ali Chamenei immer wieder. Gestern Abend machte er im Staatsfernsehen Druck: "Der Iran ist bei der Anreicherung von Uran nicht auf das Niveau von 20 Prozent begrenzt. Wir werden das erhöhen", sagte er - und schob eine konkrete Zahl hinterher: "Wenn es nötig ist, zum Beispiel für eine nuklearen Antrieb oder andere Arbeiten, können wir auf 60 Prozent hoch gehen."

Es sieht also so aus, als würde der Iran schon den nächsten Schachzug vorbereiten.