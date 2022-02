USA verlegen weitere Soldaten nach Deutschland und Europa

Er "genehmige die Entsendung zusätzlicher US-Streitkräfte nach Deutschland als Teil der Nato-Reaktion", sagte US-Präsident Joe Biden am Donnerstagabend im Weißen Haus in Washington. Es handle sich um Einheiten, die sich dafür bereits bereitgehalten hätten, sagt Biden. Ein Insider aus Kreisen des US-Verteidigungsministeriums spricht von insgesamt 7.000 Soldaten, die in den kommenden Tagen zur Unterstützung der Nato-Staaten nach Deutschland verlegt würden.

Biden betonte: "Unsere Streitkräfte gehen nicht nach Europa, um in der Ukraine zu kämpfen, sondern um unsere Nato-Verbündeten zu verteidigen und die Verbündeten im Osten zu beruhigen."

Truppenbewegungen quer durch Europa

Die US-Regierung hatte erst Anfang der Woche eine Verlegung von zusätzlichen Soldaten und Ausrüstung nach Osteuropa angekündigt. Die Kräfte umfassen ein Infanteriebataillon mit etwa 800 Militärs, das von Italien ins Baltikum verlegt wird, sowie Militär und Kampfhubschrauber aus Deutschland, die an die Nato-Ostgrenze geschickt werden.

Insgesamt derzeit 90.000 US-Truppen in Europa

Das US-Militär hat nach eigenen Angaben derzeit mehr als 90.000 Soldatinnen und Soldaten in Europa. Zuletzt hatte Biden wegen des Ukraine-Konflikts zusätzlich rund 5.000 Soldatinnen und Soldaten aus den USA nach Osteuropa verlegt. Tausende US-Soldaten in den USA waren auf Bidens Anordnung Ende Januar in erhöhte Alarmbereitschaft versetzt worden.

Die Truppenstärken im Vergleich

Zum Vergleich: Russland hatte zuletzt mehr als 100.000 Soldaten an der ukrainischen Grenze zusammengezogen hat, dazu kommen weitere russische Truppen in Belarus. Die Ukraine strebte im Gegenzug dazu an, ihre Verteidigungsarmee auf 361.000 Personen aufzustocken - ob es dazu kommt, ist ungewiss.

Die deutsche Truppenstärke lag nach NATO-Angaben 2021 bei 189.100, die von Polen bei 121.000. Insgesamt umfassten die Streitkräfte der NATO den Angaben zufolge eine Truppenstärke von insgesamt rund 3,3 Millionen Soldaten und Soldatinnen mit einem Anteil der USA von 1,35 Millionen.