USA verstärken vorübergehend abziehende Truppe in Afghanistan

Angesichts des Vormarsches der Taliban schicken die USA vorübergehend etwa 3.000 weitere Soldaten nach Afghanistan, um die Evakuierung von Botschaftsmitarbeitern in Kabul zu unterstützen. Der Einsatz werde in den kommenden 24 bis 48 Stunden beginnen, sagte John Kirby, ein Sprecher des US-Verteidigungsministeriums. Zu der Aktion gehöre die Sicherung von Konvois von und zum Flughafen.

Verteidigungsministeriums spricht von Vorsichtsmaßnahme

Die Truppen könnten das Außenministerium auch bei der Evakuierung früherer afghanischer Mitarbeiter des US-Militärs unterstützen. Die zeitweise Verstärkung sei angesichts des jüngsten Vormarsches der militant-islamistischen Taliban in Teilen Afghanistans eine Vorsichtsmaßnahme, sagte Sprecher Kirby. Die Verstärkung sei angesichts der sich rasch verschlechternden Sicherheitslage "angemessen".

Auch nach Kuwait wird Verstärkung geschickt

Weitere 4.000 Soldaten würden nach Kuwait geschickt, wo sie sich für einen möglichen Einsatz in Afghanistan bereithalten sollten, heißt es. Kirby betonte, die zusätzlichen Truppen würden nur vorübergehend in Afghanistan stationiert. Sie sollten in den kommenden beiden Tagen eintreffen und unter anderem dem Außenministerium bei der Bearbeitung von Visa für afghanische Dolmetscher helfen.

Abzug bis Ende August geplant

Das US-Militär will das Land eigentlich bis Ende August verlassen. Zurückbleiben sollen dem Vernehmen nach nur einige Hundert Soldaten - vor allem um die US-Botschaft zu schützen. US-Präsident Joe Biden hatte im Frühjahr den Abzug der letzten damals noch rund 2.500 US-Soldaten angekündigt.

Briten kündigen ebenfalls kurze Truppenaufstockung an

Auch Großbritannien will mehrere Hundert weitere Streitkräfte nach Afghanistan schicken, die bei der Rückführung von Briten aus dem Land helfen sollen. Die 600 zusätzlichen militärischen Kräfte würden in den kommenden Tagen in Kabul ankommen, teilte das britische Verteidigungsministerium mit.

EU-Chefdiplomat droht Taliban mit Isolation

Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell hat der Taliban jetzt auch mit Isolation gedroht, sollten sie die Macht in Afghanistan mit Gewalt an sich reißen. Zudem forderte der EU-Chefdiplomat die Taliban auf, unverzüglichen wieder Gespräche aufzunehmen und einen dauerhaften Waffenstillstand herbeizuführen.

"Die anhaltenden Angriffe verursachen unannehmbares Leid für die afghanische Bevölkerung", erklärte der Spanier am späten Abend. Die EU sei bestrebt, eine Unterstützung für das afghanische Volk fortzusetzen. Zudem sei von entscheidender Bedeutung, dass Errungenschaften wie der Zugang von Frauen und Mädchen zu Bildung erhalten blieben.

Taliban mittlerweile kurz vor Kabul

Beinahe im gleichen Tempo, wie sich die internationalen Truppen zurückziehen, erobern die Taliban Territorium in Afghanistan. Nach der Eroberung von Ghasni am Vormittag ist in Afghanistan nun mit der Großstadt Herat am Abend noch eine weitere Provinzkapitale an die Taliban gefallen. Das melden die Nachrichtenagentur AFP und der US-Sender CNN, der sich auf die afghanische Regierung beruft. Die Extremisten streben an, die Hauptstadt Kabul einzukreisen. Ghasni liegt nur 150 Kilometer vor Kabul.

Bundesbürger sollen Afghanistan möglichst schnell verlassen

Weil die Bundesregierung eine Eroberung Kabuls nicht mehr ausschließt, rief sie heute alle Bundesbürger auf, Afghanistan möglichst bald zu verlassen. Laut dem Staatsminister im Auswärtigem Amt, Annen, muss sich Deutschland auf mehr Flüchtlinge aus Afghanistan einstellen. Neben den Niederlanden und Deutschland hat inzwischen auch Frankreich seine Abschiebungen nach Afghanistan eingestellt.