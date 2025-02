USA und Europa: "Wer schwach ist, wird auch schwach behandelt"

"… dann kann Amerika nichts für Euch tun." Die Rede von US-Vizepräsident J. D. Vance bei der Münchner Sicherheitskonferenz wirkt immer noch nach. Europa traf sich hektisch zu einem Krisengespräch in Paris; Deutschland – so scheint es – ist vor der Bundestagswahl gelähmt. Wie können wir in der neuen Ordnung, in der die USA nicht mehr der unverbrüchliche Verbündete Europas sind, bestehen? Antworten gibt Nico Lange im BR24-Interview für "Possoch klärt". Lange ist Sicherheits- und Verteidigungsexperte und Senior Fellow bei der Zeitenwende-Initiative der Münchner Sicherheitskonferenz.

BR24: Nach dieser Rede von J. D. Vance: Müssen wir unsere Demokratie jetzt auch gegen die USA verteidigen?

Nico Lange: Das kommt immer ganz schnell als Reaktion, und wir müssten jetzt alle zusammenstehen und wir müssten uns verteidigen. Ich halte davon nicht viel. Wir müssen über unsere Interessen reden, über Außen- und Sicherheitspolitik und wie wir mit den USA gemeinsam arbeiten. Diese Art von Geräuschen, die helfen dabei nicht.

Die Amerikaner haben insofern einen Punkt, als es ja deutsche Politiker gab, die sogar gesagt haben, ich gehe nach Amerika und mache für Kamala Harris Kampagne. Das passt nicht zusammen, wenn man sagt, dass wir Trump nicht wollen und dass wir Harris wollen, aber wenn bei uns jemand was sagt, dann regen wir uns künstlich auf. Wir müssen zurückfinden zur Außen- und Sicherheitspolitik. Aus meiner Sicht haben alle in München viel zu lange über diese Rede von Vance geredet.

Jammern hilft nichts

BR24: Trump hat mit Putin telefoniert, ohne Europa und jetzt verhandeln die USA mit Russland, ohne Europa. Hat uns Trump vor den Bus geworfen, wie es Kritiker und Schwarzmaler immer befürchtet haben?

Lange: Was die Trump-Administration möglicherweise tun könnte, war kein Geheimnis. Im Wesentlichen haben die deutschen Entscheidungsträger, aber auch viele der europäischen abgewartet. Mal sehen, was da kommt, das wird schon nicht so schlimm. Dabei gab es schon eine Trump-Amtszeit und man weiß, wie der agiert. Wenn man sich so schwach aufstellt, dann wird man auch schwach behandelt. Die Erfahrung haben die Europäer gerade gemacht. Sie können sich jetzt aber nicht durch Hinterherlaufen hinter Trumps Äußerungen relevant machen; durch Jammern schon gar nicht, sondern dadurch, dass sie stark sind.

