USA und Europa rufen Russland zur Deeskalation auf

Bundeskanzler Scholz, die USA und mehrere europäische Staaten haben Russland erneut zur Deeskalation in der Ukraine-Krise aufgerufen. Nach einer Videokonferenz am Montagabend waren sich die Teilnehmer einig, dass eine russische Aggression gegen die Ukraine sehr schwerwiegende Folgen haben würde, wie die Regierungen in Washington und Berlin mitteilten. US-Präsident Joe Biden sprach von einem "sehr guten Treffen" und "völliger Einigkeit" mit den europäischen Staats- und Regierungschefs.

Wie das Weiße Haus erklärte, habe die Runde die gemeinsamen Bemühungen zur Abschreckung weiterer russischer Aggressionen gegen die Ukraine erörtert - einschließlich der Vorbereitungen, um Russland für solche Handlungen "massive Konsequenzen und hohe wirtschaftliche Kosten aufzuerlegen sowie die Sicherheit an der Ostflanke der Nato zu verstärken".

Sicherheit und Stabilität in Europa auf diplomatischem Wege

Nach wie vor hält die Nato aber an einer diplomatischen Lösung des Konflikts fest: Der deutsche Regierungssprecher Steffen Hebestreit teilte im Anschluss mit, alle seien sich einig gewesen, dass Fragen der Sicherheit und Stabilität in Europa durch Verhandlungen gelöst werden müssten. Die Runde habe "ihre uneingeschränkte Unterstützung für die Souveränität und territoriale Integrität der Ukraine" versichert.

In den nächsten Tagen stehen weitere hochrangige Beratungen an. Scholz empfängt an diesem Dienstag Frankreichs Präsidenten Emmanuel Macron in Berlin. Auch bei ihrem Treffen ist der Ukraine-Konflikt Thema.

Ukraine dringt auf Waffenlieferung aus Deutschland

Mit reiner Diplomatie ist der Ukraine aus eigener Sicht allerdings nicht geholfen: Die Regierung in Kiew fordert seit längerem speziell von Deutschland Waffen zur Verteidigung der Grenze. Der ukrainische Botschafter in Deutschland, Andrij Melnyk, bekräftigte am Dienstag im ZDF-Morgenmagazin die Forderung nach deutschen Waffenlieferungen. Angesichts des massiven russischen Truppenaufmarsches an der Grenze zu seinem Land sprach der Diplomat von der "größten Gefahr seit dem Zweiten Weltkrieg". Als Nicht-Nato-Mitglied stehe die Ukraine in dem Konflikt "allein" da. Er hoffe, deshalb "dass die Deutschen aufgerüttelt werden".

Die Bundesregierung lehnt die Unterstützung mit sogenannten Defensivwaffen bislang ab mit Verweis auf eine restriktive Rüstungspolitik, die Waffenlieferungen in Krisengebiete ausschließt.

Westen fürchtet Einmarsch Russlands in die Ukraine

Angesichts eines massiven russischen Truppenaufmarschs in der Nähe der Ukraine wird im Westen befürchtet, dass Russland einen Einmarsch in das Nachbarland planen könnte - was Moskau dementiert. Für möglich wird auch gehalten, dass nur Ängste geschürt werden sollen, um die Nato-Staaten zu Zugeständnissen bei Forderungen nach neuen Sicherheitsgarantien zu bewegen.

Russland: Nato soll auf Osterweiterung verzichten

Erklärtes Ziel Russlands ist etwa, dass die Nato auf eine weitere Osterweiterung verzichtet und ihre Streitkräfte aus östlichen Bündnisstaaten abzieht. Die Nato, die USA als mit Abstand mächtigster und militärisch wichtigster Bündnisstaat, sowie die EU lehnen diese Forderungen als inakzeptabel ab.

Die US-Regierung hatte vor dem Treffen der Nato-Bündnispartner bekannt gegeben, dass sie als Reaktion auf die eskalierende Ukraine-Krise rund 8.500 Soldaten in den Vereinigten Staaten in erhöhte Bereitschaft versetzt habe. Eine Entscheidung über eine Verlegung dieser Truppen nach Europa ist nach Angaben des US-Verteidigungsministeriums noch nicht gefallen.

Nato verstärkt Militärpräsenz

Mehrere Nato-Mitgliedsländer schicken unterdessen Schiffe und Militärflugzeuge in Richtung Osten. Nato-Generalsekretär Stoltenberg habe die Entsendung von zusätzlichen Streitkräften von Alliierten in den östlichen Teil des Bündnisses bei der Videokonferenz am Montagabend begrüßt, hieß es in einer Mitteilung. Er habe dafür geworben, angesichts der derzeitigen Situation die Fähigkeiten der Allianz bei der Lageüberwachung zu verbessern und die kollektive Verteidigung und Abschreckung zu verstärken.

EU-Kommission bereitet sich auf alle Fälle vor

Die EU-Kommission teilte mit, die Diskussionsteilnehmer wünschten sich einen Erfolg der Diplomatie, bereiteten sich aber auf alle Fälle vor. EU-Präsidentin Ursula von der Leyen habe in der Schalte die starke Unterstützung der EU für die Ukraine bekräftigt. Dabei sei es auch um den Plan für ein neues Kreditpaket im Umfang von 1,2 Milliarden Euro und 120 Millionen Euro an zusätzlichen Zuschüssen gegangen. Charles Michel, der Präsident des Europarates, twitterte nach den Beratungen: "Wir werden standhaft und geschlossen bleiben."

Scholz hatte vor der Videoschalte gesagt, das Gespräch sei "ein gutes Zeichen für die enge Zusammenarbeit" der Verbündeten in dem Konflikt. "Die Lage ist ernst, aber nicht erst heute, sondern seit vielen, vielen Tagen, Wochen und Monaten schon." Deswegen sei es wichtig, geschlossen zu handeln.

Elysée bereitet Treffen im Normandie-Format vor

Die diplomatischen Anstrengungen um eine Beilegung des Ukraine-Konflikts werden im Lauf der Woche im sogenannten Normandie-Format fortgesetzt. Geplant sei ein Treffen Frankreichs, Deutschlands, der Ukraine und Russlands am Mittwoch auf Ebene politischer Berater, hieß es aus dem Pariser Elysée-Palast. Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron werde seinem russischen Kollegen Wladimir Putin bei einem Gespräch in den nächsten Tagen "einen Weg der Deeskalation" in der Ukraine-Krise vorschlagen.

Das bislang letzte Gipfeltreffen im Normandie-Format hatte 2019 stattgefunden. Vor dem Hintergrund des derzeitigen massiven russischen Truppenaufmarsches an der ukrainischen Grenze wurden die Forderungen der Europäer nach einer Erneuerung dieser Gespräche wieder lauter. Kritiker bezweifeln indes die Eignung des Formats für eine dauerhafte Beilegung des Konflikts und argumentieren, dass eine stärkere Einbeziehung der USA in die Gespräche mit Russland nötig sei.