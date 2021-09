USA und Deutschland wollen Taliban-Regierung nicht anerkennen

Nationale Widerstandsfront ruft zum Widerstand auf

Die Nationale Widerstandsfront (NRF), die zuletzt in der Provinz Pandschir gegen die Taliban kämpfte, bezeichnete das neue Kabinett als "illegal". Sie rief erneut zum Widerstand gegen die Taliban auf. Internationale Organisationen und andere Länder sollten die Regierung bis auf Weiteres nicht anerkennen.

Maas: keine guten Signale

Auch die beiden Außenminister Maas und Blinken kritisierten die Zusammensetzung des künftigen Kabinetts in Kabul. "Die Verkündung einer Übergangsregierung ohne Beteiligung anderer Gruppen und die gestrige Gewalt gegen Demonstrantinnen und Journalisten in Kabul sind nicht die Signale, die dafür optimistisch stimmen", sagte Maas.

Gesuchter Terrorist ist neuer Innenminister

So wurde etwa Taliban-Vizechef Siradschuddin Hakkani, Chef des berüchtigten Hakkani-Netzwerks, zum künftigen Innenminister ernannt. Das Hakkani-Netzwerk wird für einige der grausamsten Anschläge in Afghanistan in den vergangenen Jahren verantwortlich gemacht. Hakkani, der etwa Mitte 40 ist, steht als "globaler Terrorist" auf der Fahndungsliste der USA. Die US-Bundespolizei FBI hat ein Kopfgeld von bis zu 10 Millionen Dollar (knapp 8,5 Millionen Euro) für Hinweise ausgelobt, die zu seiner Festnahme führen.

Ramstein als Drehkreuz für Rettungsflüge

Maas und Blinken schalteten sich in Ramstein mit Amtskollegen aus mehr als 20 weiteren Staaten per Video zusammen. Blinken sagte, es habe Einigkeit geherrscht, dass die Taliban sich internationale Unterstützung erst verdienen müssten. Die USA nutzen Ramstein als eines von mehreren Drehkreuzen. Bislang wurden 23.000 Menschen aus Afghanistan in die USA oder an einen anderen sicheren Ort gebracht. 11.200 warten nach US-Angaben noch in Ramstein auf ihre Weiterreise.