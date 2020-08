USA: Sorge vor einer Ausbreitung der Waldbrände

Die seit einer Woche wütenden Wald- und Buschbrände in Kalifornien drohen sich weiter auszubreiten. Der Nationale Wetterdienst gab für Sonntag und Montag wegen des erwarteten trockenen Wetters und unberechenbarer Windböen eine Feuerwarnung für die Bay Area rund um San Francisco aus. Dort brannten ohnehin schon gewaltige Feuer, die in den vergangenen Tagen Hunderte Häuser zerstört und Zehntausende Menschen zur Flucht gezwungen haben. Fünf Menschen starben.

Weitere Gewitter sind gemeldet

Seit dem 15. August haben die Behörden in ganz Kalifornien 585 Waldbrände gemeldet, die sich über eine Fläche von mehr als 4000 Quadratkilometern ausgebreitet haben, hieß es von der örtlichen Feuerwehr. Viele der Feuer wurden durch Tausende Blitzeinschläge ausgelöst und solche könnte es auch in den kommenden Tagen geben, wie der Wetterdienst mitteilte.

Leichter Wind und kühlere Temperaturen in der Nacht hatten den mehr als 13.000 Feuerwehrleuten am Samstag noch kleine Erfolge gegen die Flammen beschert. Zwei der Brände waren aber nach wie vor die flächenmäßig zweit- und drittgrößten Brände in der Geschichte Kaliforniens, übertroffen nur vom Mendocino-Feuer 2018.

Donald Trump erklärte die Brände zum Katastrophenfall

"Das Schlimmste liegt nicht hinter uns", schrieb der kalifornische Feuerwehrchef Thom Porter auf Twitter. "Wir befinden sich in einem Schlachtrhythmus."