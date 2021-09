USA räumen Tötung Unschuldiger bei Drohnen-Angriff in Kabul ein

Die US-Streitkräfte haben eingeräumt, bei einem Drohnenangriff in der afghanischen Hauptstadt Kabul Ende August zehn unschuldige Zivilisten getötet zu haben, unter ihnen sieben Kinder. "Der Angriff war ein tragischer Fehler", sagte General Frank McKenzie vom US-Zentralkommando. Mit dem Angriff reagierte das US-Militär auf den blutigen Anschlag am Flughafen von Kabul wenige Tage zuvor.

Wohl keine Verbindung zum IS

"Es ist unwahrscheinlich, dass das Fahrzeug und die Getöteten Verbindungen zu IS-K hatten", sagte McKenzie. Als IS-K wird der afghanische Ableger der Terrormiliz Islamischer Staat bezeichnet.

Nach dem Angriff hatte das Pentagon noch betont, in dem getroffenen Fahrzeug hätten Selbstmordattentäter gesessen, die einen weiteren Anschlag planten, nachdem bei einem Attentat in der Woche zuvor mindestens 13 US-Soldaten und 169 Afghanen getötet worden waren. Bei dem Anschlag hatte sich ein Selbstmordattentäter an einem Tor des Flughafens der afghanischen Hauptstadt in die Luft gesprengt. Außerdem eröffneten mehrere Schützen das Feuer.

An der Version der Amerikaner wurden aber schnell Zweifel laut. So sagte ein Verwandter der Opfer der Nachrichtenagentur AFP vor Ort, sein getöteter Bruder habe für eine Nichtregierungsorganisation gearbeitet und sei kein IS-Sympatisant gewesen.

Gleichwohl sagte General McKenzie, es habe sich nicht um einen "überstürzten Angriff" gehandelt. Man habe das Fahrzeug zuvor acht Stunden lang beobachtet.