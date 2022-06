USA: Oberstes Gericht stärkt Rechte von Waffenbesitzern

Das Oberste Gericht der USA hat in einem weitreichenden Urteil das Recht von Waffenbesitzern zum Tragen ihrer Waffe in der Öffentlichkeit gestärkt. Mit sechs zu drei Stimmen erklärten die Richterinnen und Richter eine seit mehr als 100 Jahren geltende restriktive Vorschrift im Bundesstaat New York zum Waffentragen für verfassungswidrig.

Recht zum Tragen einer Waffe

Nach der bisherigen Regelung durften Personen ihre Handfeuerwaffen in der Öffentlichkeit nur tragen, wenn sie eine entsprechende Lizenz hatten. Und diese Lizenz gab es bislang nur, wenn die Waffenträger einen besonderen Grund nachweisen können, dass sie die Waffen zur Selbstverteidigung unbedingt brauchen. Aber genau diese Vorbedingungen verletze das in der Verfassung garantierte Recht jedes Amerikaners, eine Waffe zu tragen - vor allem zur Selbstverteidigung in der Öffentlichkeit, so der Oberste Richter Clarence Thomas in seinem über 60 Seiten langen Urteil.

Ähnliche Gesetze wie in New York nun auf der Kippe

Auch die anderen fünf konservativen Richter stimmten für die Abschaffung des New Yorker Gesetzes. Die drei liberalen Richter erklärten dagegen, dass diese Entscheidungen die Versuche der Bundesstaaten, die Gefahr durch Waffengewalt einzudämmen, ernsthaft erschwert. Ähnliche Gesetze wie in New York gibt es bislang auch in einer Handvoll anderer Bundesstaaten. Auch ihre Zukunft steht nach der jetzigen Entscheidung infrage.

Nach den Massenmorden von Buffalo und Uvalde haben sich Demokraten und Republikaner im US-Senat diese Woche zum ersten Mal seit Jahrzehnten im Grundsatz auf eine leichte Verschärfung des Waffenrechts geeinigt. Beispielsweise soll es dann für Gewalttäter schwerer werden, legal eine Waffe zu erwerben. Noch vor der Sommerpause soll der entsprechende Gesetzentwurf verabschiedet werden.

Biden enttäuscht

US-Präsident Joe Biden warf in einer ersten Reaktion dem Obersten Gerichtshof der USA ein Fehlurteil vor. Die Entscheidung laufe "sowohl dem Menschenverstand als auch der Verfassung zuwider und sollte uns alle zutiefst beunruhigen", teilte Biden mit. Er sei tief enttäuscht.