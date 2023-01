USA: Zehn Tote nach Schüssen bei chinesischer Neujahrsfeier

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert

Am Rande einer Feier zum chinesischen Neujahrsfest sind im Großraum Los Angeles laut Angaben der Polizei zehn Menschen erschossen worden. Zehn weitere wurden demnach verletzt - einige von ihnen befänden sich in einem kritischen Zustand. Ein Mann habe am späten Samstagabend (Ortszeit) auf Leute in einem Lokal im Vorort Monterey Park östlich von Los Angeles gefeuert, sagte Bob Boese vom Sheriffbüro in Los Angeles County. Ermittler aus Los Angeles seien vor Ort, um die örtliche Polizei zu unterstützen.

Medienberichten zufolge war noch unklar, ob es Festnahmen gab. Monterey Park ist mehrheitlich von asiatischstämmigen Menschen bewohnt.